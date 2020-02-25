Оновлення принесло найменшій моделі французької марки розмаїття силових агрегатів. На початку року модель дебютувала з гібридним агрегатом, а тепер лінійка укомплектована і стовідсотковим електрокаром.

Силова установка Renault Twingo ZE запозичена у Smart EQ, однак французький виробник вніс в конструкцію кілька змін. Головна відмінність – збільшена ємність тягової батареї.

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Акумулятор Twingo ZE має запас енергії у 22 кВт*год, проти 17,6 кВт*год у Smart EQ. Це істотно вплинуло на максимальний запас ходу на одному заряді, виробник вказує пробіг у 180-250 кілометрів (WLTP), залежно від режиму руху.

Продуктивність електромотора у німецькому та французькому суперміні ідентична – 81,6 к.с., а от максимальна швидкість останнього трохи вища: 135 км/год проти 130 км/год. Зважаючи на таку максимальну швидкість, Renault вказує прискорення з місця не до 100, а лиш до 50 км/год. За паспортом Twingo ZE виконує цю вправу за чотири секунди.

Фірмовий зарядний пристрій змінного струму Cameleon дозволяє відновити енергозапас батареї на 80% за 63 хвилини, а від побутової розетки, при потужності 2,3 кВт, електрокар заряджається від нуля до 100% за 13,5 годин. Передбачена і можливість швидкої часткової зарядки за 30 хвилин, котра забезпечить близько 80 додаткових кілометрів пробігу.

Фото: Renault Twingo ZE / Renault

Публічний дебют новинки відбудеться на Женевському автосалоні. Старт продажів Renault Twingo ZE розпочнеться до кінця цього року, ціни поки не оголошені. Базова версія Twingo у Франції коштує 11 400 євро.

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