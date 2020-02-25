Обновление принесло маленькой модели французской марки разнообразие силовых агрегатов. В начале года модель дебютировала с гибридным агрегатом, а теперь линейка укомплектована и стопроцентным электрокаром.

Силовая установка Renault Twingo ZE позаимствована у Smart EQ, однако французский производитель внес в конструкцию ряд изменений. Главное отличие – увеличенная емкость тяговой батареи.

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Аккумулятор Twingo ZE имеет запас энергии в 22 кВт*ч, против 17,6 кВт*ч в Smart EQ. Это существенно повлияло на максимальный запас хода на одном заряде, производитель указывает пробег в 180-250 километров (WLTP), в зависимости от режима движения.

Производительность электромотора в немецком и французском супермини идентична – 81,6 л.с., а вот максимальная скорость последнего несколько выше 135 км/ч против 130 км/ч. Несмотря на такую ​​максимальную скорость, Renault указывает ускорение с места не до 100, а лишь до 50 км/ч. По паспорту Twingo ZE выполняет это упражнение за четыре секунды.

Фирменное зарядное устройство переменного тока Cameleon позволяет восстановить энергозапас батареи на 80% за 63 минуты, а от бытовой розетки, при мощности 2,3 кВт, электрокар заряжается от нуля до 100% за 13,5 часов. Предусмотрена и возможность быстрой частичной зарядки за 30 минут, которая обеспечит около 80 дополнительных километров пробега.

Фото: Renault Twingo ZE / Renault

Публичный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне. Старт продаж Renault Twingo ZE начнется до конца этого года, цены пока не объявлены. Базовая версия Twingo во Франции стоит 11 400 евро.

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