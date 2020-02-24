14:50, сегодня

У грека по происхождению Алека Иссигониса, создавшего первый MINI, явно был бензин в крови. Однако новое поколение Греты Тунберг выросло на электричестве, поэтому автопроизводители решили изменить для него столетние стандарты. Удастся ли им совместить несовместимое, я исследую на тест-драйве электрического MINI Cooper SE.

Электромобили любого бренда продаются в США лучше, поэтому тест электрического MINI Cooper SE проводили в американском солнечном Майами. Лететь сюда пришлось на Boeing 777, именно таком, как наш главный электрический герой тянул полгода назад во Франкфурте. Тогда он смог сдвинуть с места 150-тонный самолет благодаря тяге электромотора.

Видимо, именно за такие качества американцы любят электромобили. Ведь экономить на бензине им не нужно – топливо в США стоит чуть ли не дешевле, чем вода и уж точно меньше, чем в Украине. Литр бензина на бензоколонках отпускают за 77 центов, то есть примерно за 19 гривен.

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«Е» – везде!

А вот чего хватает в Майами, то это ярких пейзажей. Одно из интересных мест – центр искусств, который декорирован кузовами настоящих авто. Выглядит очень креативно. Именно отсюда мы начали тест-драйв электрических MINI.

MINI Cooper SE можно отличить от бензиновых или дизельных моделей не только благодаря полностью закрытой решетке радиатора или желтому цвету зеркал, эмблемам и декору. Фирменный логотип MINI Electric превратили на букву Е в виде вилки для розетки. Порт для зарядки батареи расположился над задним правым колесом – там, где обычно крышка топливного бака.

В SE еще и уникальный дизайн 17-дюймовых колесных дисков. Между их спицами установлены специальные пластиковые заглушки, которые улучшают аэродинамику. Ради нее же сделали почти полностью закрытым и дно машины. И из-за тяжелых батарей, которые расположили в полу, машину подняли на 18 мм.

А вот в салоне электрического MINI изменений уже значительно меньше, чем снаружи. В глаза бросаются разве что желтые элементы декора и 5,5-дюймовая цифровая панель приборов, оптимизированная под специфику электромобиля. А круглый экран на 8,8-дюймов по центру знаком по другим MINI.

Конечно, многие изменения незаметны на первый взгляд. Например, в электрической версии стояночные тормоза с электроприводом. А климат-контроль оборудован тепловым насосом, поэтому тратит на обогрев салона на 75% меньше энергии, чем обычный электрический отопитель. Салон можно нагреть или охладить заранее – для этого нужно указать необходимое время отправления в меню настроек автомобиля. И интересно, что объем багажника в 211/731 л не отличается от других трехдвурных MINI.

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Ищем характер

Маретологи MINI утверждают, что Cooper SE стал первым полностью электрическим компактным авто премиум-класса. Но для меня MINI – это в первую очередь драйв. Не станет ли "беззубым" экологический хэтч?

Если заглянуть в технические характеристики, то становится понятно, что MINI получил технику от брата по концерну – электрического BMW i3. Впрочем, у MINI более скромная тяговая батарея емкостью 32,6 кВт*ч. По убеждению производителя, она обеспечивает очень приличный запас хода – 235 – 270 км в зависимости от условий движения. А мощность мотора – 184 силы и 270 Нм тяги. Это очень неплохо для такой маленькой машины. В результате британский електрохэтчбек “прыгает” до 60 км/ч всего за 3,9 сек. А чтобы добежать с нуля до “сотни”, необходимо 7,3 сек.

Максимальный темп ограничен на отметке 150 км/ч. Если сравнивать с тем же бензиновым Cooper S, который разгоняется до 235 км/ч – это скромно, но в Штатах, где действуют жестокие штрафы за превышение скорости, гонять все равно негде. Более того, движение в Майами оказалось неторопливым и бортовой компьютер показал среднюю скорость 28 км/час. Именно то, что надо для электрокара. В таком режиме он “сжигает” в смешанном цикле около 13 кВт*ч на каждые 100 км.

Участков, где можно было разогнаться и почувствовать динамику, было всего несколько. Поэтому мы нашли развязку на мосту и наматывали на ней круги. Оказалось, что несмотря на “веганство”, у этого электромобиля есть “зубы”. Снаряженная масса Coоper SE составляет 1365 кг, а это всего на 145 кг больше, чем у бензинового хэтчбека Cooper S. Однако тяги уже с первого оборота элетромотора – целых 270 Нм. Поэтому в трафике он первым выпрыгивает из светофора и кажется живее Cooper S.

Более того, электромобиль получил новую версию системы динамической стабилизации DSC, которую адаптировали под большую тягу электродвигателя, – она способна легко срывать колеса в букс. А еще благодаря заниженному на 30 мм по сравнению с Cooper S центру масс и оптимальному распределению веса по осям, электромобиль проходит виражи даже лучше, чем другие модели марки, например, “боевой” JCW. Правда, на неидеальных американских хайвеях, которые состоят из бетонных плит, такая подвеска слишком подробно отслеживает каждый шов на дороге.

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В одну педаль

В MINI Cooper SE внедрена интересная черта характера, которой точно нет у бензиновых автомобилях. Впервые на моделях концерна BMW Group внедрена двухуровневая система регулирования рекуперации. Более мощный уровень позволяет вообще не касаться педали тормоза. Просто отпустил газ – и в большинстве ситуаций машина останавливается очень быстро. А впечатление такое, словно изрядно жмешь на тормоза, при этом сзади загораются стоп-сигналы.

Как говорит производитель, при интенсивном замедлении такие перегрузки достигают 0,19 g, а если тумблером на консоли включить мягкий режим, то 0,11 g. То есть получается, что машиной можно управлять с помощью только одной педали. Такой MINI даже пытался проехать Нордшляйфе без использования тормозов, что свидетельствует о крутом уровне системы. Правда, надо привыкать, чтобы во время резких торможений в трафикrt балансировать между рекуперацией и нажатием тормозов. Иногда получается слишком неожиданно для тех, кто едет сзади. У нас при таких испытаниях на хайвее чуть не врезался мотоциклист.

Понятно, что в MINI Cooper SE можно менять режимы движения. Их здесь четыре. Кроме знакомых с бензиновыми и дизельными машинами Green, Mid, Sport, Sport+ добавился еще и экологический Green+, в котором отключаются “комфортные” потребители электроэнергии – климат-контроль и подогревы.

Характер остался

За пол-дня мы “выехали” половину половину зарядки, но проехали меньше сотни километров. То есть достичь заявленных 235-270 км запаса хода будет нелегко. Заряжается же электрокар от обычной розетки за ночь, а от блока Wallbox или зарядки мощностью до 11 кВт можно наполнить батареи на 80% за два с половиной часа. Еще час – и получите 100 процентов. Скоростная зарядка способна на 80% подпитать машину всего за 35 минут.

Известно, что в Украине первые Cooper SE появятся уже в конце апреля по цене от 29 тысяч евро, а за 35 тысяч евро уже можно будет получить машину в хорошей комплектации с навигационной системой, Apple Carplay и пакетом Driving Assistant.

Поэтому сидя в конце тест-драйва на берегу океана с чашечкой ароматного кофе, я рад признать, что в борьбе идеалов Алек Иссигонис не проиграл Грете Тунберг. Даже электрический MINI остался верен себе в безумном характере.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: завода-производителя

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