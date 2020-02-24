14:50, сьогодні

Грек за походженням Алек Іссігоніс, який створив перший MINI, мав в крові трохи бензину. Однак нове покоління Ґрети Тунберг виросло на електриці, тож автовиробники вирішили змінити для нього сторічні стандарти. Чи вдасться їм поєднати непоєднуване, я досліджую на тест-драйві електричного MINI Cooper SE.

Електромобілі будь-якого бренду продаються у США найкраще, тому тест електричного MINI Cooper SE проводили в американському сонячному Маямі. Летіти сюди довелось на Boeing 777, саме такому, як наш головний електричний герой тягнув півроку тому у Франкфурті. Тоді він зміг зрушити з місця 150-тонний літак завдяки тязі електромотора.

Мабуть, саме за такі якості американці люблять електромобілі. Адже економити на бензині їм не потрібно – пальне у США коштує чи не дешевше, ніж вода і вже точно менше, аніж в Україні. Літр бензину на бензоколонках відпускають за 77 центів, тобто приблизно за 19 гривень.

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«Е» – всюди!

А от чого не бракує у Маямі, то це яскравих краєвидів. Одне з цікавих місць – центр мистецтв, які декоровано кузовами справжніх авто. Виглядає дуже креативно. Саме звідси ми розпочали тест-драйв електричних MINI.

MINI Cooper SE можна відрізнити від бензинових чи дизельних моделей не лише завдяки повністю закритій решітці радіатора чи жовтому кольору дзеркал, емблем і декору. Фірмовий логотип MINI Electric перетворили на літеру Е у вигляді вилки для розетки. Порт для зарядки батареї розташувався над заднім правим колесом, там де зазвичай кришка паливного бака.

У SE ще й унікальний дизайн 17-дюймових колісних дисків. Між їхніми спицями інстальовано спеціальні пластикові заглушки, які покращують аеродинаміку. Заради неї ж зробили майже повністю закритим і дно машини. Та й через батареї, які розташували в підлозі, машину підняли на 18 мм.

А от в салоні електричного MINI змін уже значно менше, аніж зовні. В око впадають хіба що салатово-жовті елементи декору та 5,5-дюймова цифрова панель приладів, оптимізована під специфіку електромобіля. А круглий екран на 8,8-дюймів по центру знайомий за іншими MINI.

Звичайно, багато змін непомітні на перший погляд. Наприклад, в електричній версії стоянкові гальма з електроприводом. А клімат-контроль обладнаний тепловим насосом, тож витрачає на обігрів салону на 75% менше енергії, ніж звичайний електричний опалювач. Салон можна нагріти чи охолодити завчасно – для цього потрібно вказати потрібний час відправлення в меню налаштування автомобіля. І цікаво, що об’єм багажника в 211/731 л не відрізняється від звичайного тридверного MINI.

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Шукаємо характер

MINI вважає, що Cooper SE став першим повністю електричним компактним авто преміум-класу. Але для мене MINI – це в першу чергу драйв. Чи не стане “беззубим” екологічний хетч?

Якщо зазирнути в технічні характеристики, то стає зрозуміло, що MINI отримав техніку від брата по концерну – електричного BMW i3. Втім, у MINI скромніша тягова батарея ємністю 32,6 кВт•год. За переконанням виробника, вона забезпечує дуже пристойний запас ходу – 235–270 км в залежності від умов руху. А потужність мотора – 184 сили і 270 Нм тяги. Це дуже непогано для такої маленької машини. В результаті британський електрохетчбек “стрибає” до 60 км/год усього за 3,9 с. А щоб добігти з нуля до “сотні”, потрібно 7,3 с.

Максимальний темп обмежено на позначці 150 км/год. Якщо порівнювати з тим же бензиновим Cooper S, котрий розганяється до 235 км/год – це скромно, але в Штатах, де діють жорстокі штрафи за перевищення швидкості, ганяти все одно немає де. Більше того, рух у Маямі виявися неквапливим і бортовий комп’ютер показав середню швидкість 28 км/год. Саме те, що треба для електрокара. В такому режимі він “спалює” в змішаному циклі близько 13 кВт·год на кожні 100 км.

Ділянок, де можна було розігнатися і відчути динаміку, було усього кілька. Тому ми знайшли розв’язку на мосту і намотували на ній кола. Виявилося, що незважаючи на “веганство”, у цього електромобіля є “зуби”. Споряджена маса Coоper SE становить 1365 кг, а це усього на 145 кг більше, ніж у бензинового хэтчбека Cooper S. Натомість тяги вже з першого оберта елетромотора – аж 270 Нм. Тому в трафіку він першим вистрибує зі світлофора і здається жвавішим за Cooper S.

Більше того, електромобіль отримав нову версію системи динамічної стабілізації DSC, яку адаптували під вищу тягу електродвигуна, – вона здатна легко зривати колеса в букс. А ще завдяки заниженому на 30 мм у порівнянні із Cooper S центру мас і оптимальному розподіленню ваги по осях, електромобіль проходить віражі навіть краще, ніж інші моделі марки, наприклад, “бойовий” JCW. Щоправда, на неідеальних американських хайвеях, які складаються з бетонних плит, така підвіска занадто детально відслідковує кожен шов на дорозі.

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В одну педаль

В MINI Cooper SE впроваджена цікава риса характеру, якої точно немає у бензиновиків. Вперше на моделях концерну BMW Group впроваджено дворівневу систему регулювання рекуперації. Більш потужний рівень дозволяє взагалі не торкатися педалі гальм. Просто відпустив газ - і в більшості ситуацій машина зупиняється дуже швидко. А враження таке, наче добряче тиснеш на гальма, при цьому ззаду загоряються стоп-сигнали.

Як каже виробник, за інтенсивного уповільнення таке перенавантаження сягає 0,19 g, а якщо тумблером на консолі увімкнути м’якший режим, то 0,11 g. Тобто виходить, що машиною можна керувати за допомогою лише однієї педалі. Такий MINI навіть намагався проїхати Нордшляйфе без використання гальм, що чітко свідчить про крутий рівень системи. Щоправда, треба звикати, аби під час різких гальмувань в трафіку балансувати між рекуперацією і натисканням гальм. Інколи виходить занадто несподівано для тих, хто їде позаду. В нас при таких випробуваннях на хайвеї ледве не врізався мотоцикліст.

Зрозуміло, що в MINI Cooper SE можна змінювати режими руху. Їх тут чотири. Окрім знайомих за бензиновими і дизельними машинами Green, Mid, Sport, Sport+ додався ще й екологічний Green+, в якому вимикаються “комфортні” споживачі електроенергії - клімат-контроль і підігріви.

Характер залишився

За половину дня ми виїздили десь половину зарядки, але проїхали менше сотні кілометрів. Тобто досягти заявлених 235-270 км запасу ходу буде нелегко. Заряджається ж електрокар від звичайної розетки за ніч, а від блока Wallbox чи зарядки потужністю до 11 кВт можна наповнити батареї на 80% за дві з половиною години. Ще година – і отримаєте 100 відсотків. Швидкісна зарядка здатна на 80% підживити машину усього за 35 хвилин.

Відомо, що в Україні перші Cooper SE з’являться вже наприкінці квітня за ціною від 29 тисяч євро, а за 35 тисяч євро вже можна буде отримати машину у гарній комплектації із навігаційною системою, Apple Carplay та пакетом Driving Assistant.

Тож сидячи в кінці тест-драйву на березі океану із філіжанкою запашної кави, я радий визнати, що в боротьбі ідеалів Алек Іссігоніс не програв Ґреті Тунберг. Навіть електричний MINI залишився вірним собі у шаленому характері.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: завода-виробника

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