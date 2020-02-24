Масштабная модель от Hot Wheels стоит 400 долларов. Есть и более дешевая моделька за 20 долларов.

Компания Mattel представила масштабную модель Tesla Cybertruck на радиоуправлении и игрушечную машинку для фирменного оранжевого трека.

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Большая машина от Mattel имеет почти все, что должно быть в Cybertruck: электрическую силовую установку, систему беспилотного управления, полигональный кузов и багажник со сдвижной крышей, даже разбитые стекла. Хотя последнее, вряд ли будет в списке опций реального Tesla Cybertruck.

Обе модельки Hot Wheels – радиоуправляемые. И уже доступны для заказа. Большая выполнена в масштабе 1:10, имеет функциональные фары, полный привод и два режима движения. Максимальная скорость Hot Wheels Cybertruck – 40 км/час. На одном заряде игрушечный электрокар способен ездить в течение 30 минут. Электрический квадроцикл в комплектацию не входит.

Фото: Mattel Hot Wheels Tesla Cybertruck / CNET Roadshow

Меньшая модель выполнена в масштабе 1:64 и предназначена для игры на традиционных треках Hot Wheels. Время работы машины на одном заряде аккумулятора составляет 20 минут.

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