Масштабна модель від Hot Wheels коштує 400 доларів. Є й дешевша моделька за 20 доларів.

Компанія Mattel представила масштабну модель Tesla Cybertruck на радіоуправлінні та іграшкову машинку для фірмового помаранчевого треку.

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Більша машина від Mattel має майже все, що має бути в Cybertruck: електричну силову установку, систему безпілотного управління, полігональний кузов та багажник зі зсувним дахом, навіть розбиті шибки. Хоча останнє, навряд чи буде в списку опцій реального Tesla Cybertruck.

Обидві модельки Hot Wheels – радіокеровані. І вже доступні для замовлення. Більша виконана у масштабі 1:10, має функціональні фари, повний привід та два режими руху. Максимальна швидкість Hot Wheels Cybertruck – 40 км/год. На одному заряді іграшковий електрокар здатен їздити протягом 30 хвилин. Електричний квадроцикл в комплектацію не входить.

Фото: Mattel Hot Wheels Tesla Cybertruck / CNET Roadshow

Менша модель виконана в масштабі 1:64 і призначена для гри на традиційних треках Hot Wheels. Час роботи машинки на одному заряді акумулятора – становить 20 хвилин.

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