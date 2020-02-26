Самый маленький из кроссоверов AMG-Merc скрывает под капотом от 385 до 420 сил.

Mercedes-Benz GLA – резвый и стильный компактный кроссовер, у которого немало конкурентов, а сравниться с его спортивной версией от AMG смогут совсем немного машин. Mercedes-AMG GLA 45 разменивает первую сотню на спидометре за 4,3 секунды. И это еще без буквы S в конце названия модели.

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Спортивное подразделение Mercedes выделило компактному кроссоверу мощнейший четырехцилиндровый турбомотор, равного которому нет ни у одного производителя. Пока что раскрыты характеристики только для 385-сильной версии GLA, однако на фото показана еще более производительная – GLA 45 S с запасом мощности в 420 сил.

Двухлитровая “турбочетверка” сочетается с фирменным восьмиступенчатым “роботом” AMG Speedshift и модернизированной системой полного привода AMG Performance 4MATIC+, обеспечивая кроссоверу реактивную динамику. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/час.

Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил несколько режимов движения и особые настройки подвески, которые тоже можно изменять. Свои лучшие качества GLA 45 раскрывает с опционным пакетом AMG Dynamic Plus.

Фото: Mercedes-AMG GLA 45 S 2020 / Daimler

Среди других особенностей GLA 45 – мощные тормоза, специальные настройки рулевого управления, усиленный кузов, агрессивный декор кузова (на переднем бампере даже есть канарды) и салона, диски размером от 19 до 21 дюйма, опциональная система записи телеметрии AMG Track Pace.

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