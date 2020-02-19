Теперь индекс 63 имеет связь с характеристиками модели – мотор генерирует 603 лошадиные силы мощности.

Новый Mercedes-AMG GLE 63 S получил 4-литровый V8 большей мощности, чем кросс-купе с 5,5-литровым двигателем. Вместе с тем, изменения включают несколько стилистических решений и последнюю версию фирменной мультимедийной системы MBUX.

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Мотор AMG 4.0 V8 битурбо работает с поддержкой 48-вольтовой системы EQ, которая обеспечивает ему дополнительно +21 л.с. Общая производительность двигателя достигает 603 л.с., вместо 577 у предшественника. В паре с новым мотором будет работать и новая коробка передач – девятиступенчатый автомат, вместо 7АКП. Привод – только полный, обозначенный как 4Matic+. Математический символ добавления означает наличие дополнительных выгод, как электронное распределение крутящего момента и электронная блокировка заднего дифференциала.

Новая техника обеспечивает кроссоверу ускорение с места до 100 км/ч за 3,7 секунды и максимальную скорость в 280 км/ч. При этом водитель имеет возможность выбирать настройки для определенных режимов движения: "Комфорт", "Гонка", "Бездорожье" или "Песок", а также запрограммировать параметры на свой вкус в режиме "Индивидуальный". Некоторые режимы движения позволяют активировать программу управления цилиндрами, которая поможет водителям GLE экономить горючее, на случай, если владельцы AMG занимаются подобными вещами.

Фото: AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé 2021 / Daimler

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe обозначается 2021 модельным годом, а в продажу поступит этой осенью. Цены пока не объявлены.

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