Тепер індекс 63 має зв'язок з характеристиками моделі – мотор генерує 603 кінські сили потужності.

Новий Mercedes-AMG GLE 63 S отримав 4-літровий V8 більшої потужності, ніж крос-купе з 5,5-літровим двигуном. Разом з тим, зміни включають кілька стилістичних рішень та останню версію фірмової мультимедійної системи MBUX.

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Мотор AMG 4.0 V8 бітурбо працює з підтримкою 48-вольтової системи EQ, котра забезпечує йому додатково +21 к.с. Загальна ж продуктивність двигуна сягає 603 к.с., замість 577 у попередника. В парі з новим мотором працюватиме і новіша коробка передач – дев’ятиступінчатий автомат, замість 7АКП. Привід – виключно повний, позначений як 4Matic +. Математичний символ додавання означає наявність додаткових вигод, як електронний розподіл крутного моменту та електронне блокування заднього диференціала.

Нова техніка забезпечує кросоверу прискорення з місця до 100 км/год за 3,7 секунди і максимальну швидкість у 280 км/год. При цьому, водій має можливість обирати налаштування для визначених режимів руху: “Комфорт”, “Гонка”, “Бездоріжжя” чи “Пісок”, а також запрограмувати параметри на свій смак в режимі “Індивідуальний”. Деякі режими руху дозволяють активувати програму управління циліндрами, котра допоможе водіям GLE економити пальне, на випадок, якщо власники AMG переймаються подібними речами.

Фото: AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé 2021 / Daimler

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe позначається 2021 модельним роком, а в продаж надійде цієї осені. Ціни поки не оголошені.

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