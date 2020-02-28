Японский производитель электроники продолжает утверждать, что не собирается выпускать машины. Но это не значит, что Vision S навсегда останется концептом.

Сколько стоит создание автомобильного концепта? Чего стоит его продвижение? И зачем продолжать рекламную кампанию, не имея планов на серийное производство? Ответы на эти вопросы компания Sony тщательно маскирует красочными и расплывчатыми формулировками в своих пресс-релизах. Ясно одно: такая грандиозная работа должна принести Sony какую-то выгоду.

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Концептуальный электрокар Sony Vision S стал настоящей сенсацией выставки потребительской электроники CES 2020. Во время презентации представители Sony пояснили, что корпорация не собирается самостоятельно выпускать автомобили, а концепт был создан лишь для демонстрации возможностей фирмы в разработке отдельных компонентов для электрокаров.

Фото: электрический концепт Sony Vision S / Sony

Речь, в частности, шла о “перспективных технологиях”: автопилоте, мультимедийной системе с большим экраном и 360 Reality Audio с объемным звучанием.

Vision S все еще находится в статусе концепта, однако Sony решила показать его проезд по дорогам и улицам австрийского города Грац. Производитель сообщает, что машина прибыла в Европу для того, чтобы поставщик шасси – компания Magna Steyr – могла провести настройки для дорожных тестов, запланированных на этот год. Дорожные тесты для концепта без конвейерных перспектив? Трудно поверить.

Напомним, Sony Vision S использует платформу Magna Steyr и комплектуется парой электромоторов с совокупной отдачей в 268 лошадиных сил. Ускорение до первой сотни на спидометре занимает 4,8 секунды, а максималка составляет 240 километров в час.

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