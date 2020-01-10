Некоторые техно-инновации появятся в автомобилях уже совсем скоро, приход других придется подождать, а некоторые так и останутся концептами. Расскажем о наиболее перспективных.

Consumer Electronics Show 2020 в очередной раз предлагает знакомство с новейшими технологиями, в том числе и автомобильными. О некоторых из них мы уже рассказывали, с другими познакомим в этом обзоре.

Интеграция Amazon Alexa

Две компании – Lamborghini и Rivian, объявили на CES 2020 об интеграции Amazon Alexa в свои автомобили. Причем в обоих случаях умный цифровой помощник фактически возьмет на себя функции контроля над транспортным средством, подобно тому, как "Алекса" управляет системой "умный дом". Интересно, что названные фирмы выпускают кардинально разные автомобили: итальянская мануфактура строит суперкары с ДВС, тогда как американский стартап создает электрические внедорожники.

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Виртуальный козырек Bosch

Казалось бы, такую простую, даже примитивную вещь, как солнцезащитный козырек можно модернизировать и даже сделать "умным". Система Virtual Visor от Bosch использует прозрачный жидкокристаллический экран и автомобильные камеры в салоне, отслеживает положение глаз водителя и предусмотрительно затеняет от солнца нужный участок, оставляя при этом прозрачным до 90% поверхности козырька.

Антигравитационное кресло BMW ZeroG

Нет ничего приятнее в дальней дороге, чем удобное комфортное кресло и BMW собирается оснащать новым поколением сидений ZeroG свои будущие автомобили. Инновационное кресло изготовлено из легких материалов, оснащено подушкой безопасности, которая окутывает пассажира "коконом", ремнем безопасности, который двигается вместе с креслом, возможностью откидывания спинки на угол до 60 градусов и отслеживанием правильного положения тела, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник водителя. Ожидается, что кресла ZeroG появятся в серийных BMW в ближайшие несколько лет, а первыми такую ​​опцию получат флагманские модели.

Звуковая система без динамиков от Continental и Sennheiser

Звук – это волна, а значит для его передачи не обязательно нужны сложные компоненты, подойдет почти любая поверхности. Автомобильный поставщик Continental объединившись с экспертами в области аудио с компании Sennheiser, разработал новую аудиосистему для автомобилей. Continental Ac2uated Sound использует в качестве резонаторов внутренние панели автомобиля, а специальные приводы создают на них вибрации. В результате – чрезвычайно объемный и чистый звук. Continental говорит, что без обыкновенных динамиков на борту автомобиль будет легче, от чего только выиграет. Однако о заинтересованности со стороны автопроизводителей, не сообщает.

Мультимедийные интеграции Бутон

Сейчас более-менее известным автомобилем стартапа является Byton M-Byte. Электрический внедорожник официально дебютировал в серийной форме на Франкфуртском автосалоне в прошлом году. В Лас-Вегасе, на CES 2020, M-Byte впервые поздоровался с потенциальными клиентами из США и продемонстрировал свою технологичность и "всеподключаемость". Партнерство с такими сервисами, как ViacomCBS, Accuweather и Aiqudo значительно расширяет мультимедийные возможности информацино развлекательного центра с огромным 48-дюймовым монитором электрокара. Системы Byton M-Byte настроены на работу с интернетом четвертого и пятого поколения, не говоря о уже привычных возможностях сотрудничества с аксессуарами Android и iOS, а также сервисами соответствующих платформах.

Sony Vision-S

Визионерская прототип автомобиля от Sony был создан лишь в качестве носителя, платформы, для всех технологических решений, которые инженеры японской компании готовы выпускать для сторонних автопроизводителей. Сама техно-компания выпускать электрокары не собирается, но демонстрирует глубокое понимание темы. Кроме специалистов самой Sony, над Vision S работали инженеры Nvidia, Bosch, ZF, Continental и Qualcomm, а платформу для проекта японцы получили от Magna Steyr.

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Fisker Ocean

Сегодня каждый производитель, с амбициями в секторе электрокаров, стремится придать своему продукту неповторимости и сделать его максимально технологичным и производительным. И при этом доступным. Когорту таких электрических наглецов в Лас-Вегасе пополнил кроссовер Fisker Ocean. "1600 километров дополнительного пробега в год", благодаря солнечным панелям на крыше, реактивная динамика разгона и запас хода в 480 километров для базовой версии, кабриолетный режим California mode и многие другие особенности, вместе с привлекательным ценником, должны обеспечить новому кроссоверу Fisker успех на рынке. Полномасштабное производство Ocean стартует до конца 2021, а первые заказчики получат свои машины не ранее 2022-го.

Hyundai S-A1 Urban Air Mobility

Наверное, ничто так не ассоциируется с будущим, как летающие автомобили. И многие известные компании усиленно работают над тем, чтобы приблизить это будущее и сделать его настоящим. Среди них и корейский концерн Hyundai, который готовится к запуску в серийное производство летающих такси для известной таксомоторной компании Uber. Прототип S-A1 представляет собой конвертоплан, то есть его винты могут изменять положение и использоваться как для вертикального взлета и посадки, так и для движения в горизонтальной плоскости. Заявленная скорость аппарата – 320 км/ч. Наземную инфраструктуру Hyundai и Uber будут развивать совместно, а первый коммерческий проект надеются запустить в 2023 году.

Mercedes-Benz Vision AVTR

Вместе с режиссером культового фильма "Аватар" Джеймсом Кэмероном, специалисты Daimler попытались представить симбиотический автомобиль, который настолько близок к природе, что "питается" от органической аккумуляторной батареи на основе графена. Концепт Vision Avtr, к сожалению, не имеет конвейерных перспектив, но демонстрирует, насколько близко реальность подошла к научной фантастике.

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