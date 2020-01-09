Металлизированный материал имеет сотовую структуру и не уступает в эффективности гашения шумов традиционным материалам.

Вибро - и шумоизоляция автомобилей уже долгое время является вопросом, над решением которого работают инженеры многих компаний. Даже с распространением электрокаров, которые почти не производят звуков, во время работы, проблема все еще остается актуальной. Специалисты Nissan, кажется, нашли решение.

Также интересно: Bosch создала умную солнцезащитную шторку для автомобилей

Сейчас для уменьшения шумов в машинах используются изоляционные материалы на основе резины. Они гасят звуки и вибрации, но при этом снижают и энергоэффективность, ведь имеют немалый вес. Это привело к тому, что ряд компаний, включая Hyundai и Bose, решают эту проблему, адаптировав технологию активного шумоподавления, как та, что используется в наушниках, пытаясь “перебить” звуковые волны.

Утверждается, что акустический метаматериал, созданный Nissan, столь же эффективен, как и звукоизоляционные компоненты, что применяются сейчас, но при этом на четверть легче. Разработчики уверяют, что цель – материал более дешевый в производстве, чем традиционная шумоизоляциюя.

Фото: акустический материал Nissan / Nissan

Новый акустический метаматериал – это решетчатая структура, покрытая тонкой пластиковой пленкой. Структура материала помогает отражать и частично поглощать звуковые волны в широком диапазоне частот от 500 до 1200 герц.

Демонстрация материала состоялась в Лас-Вегасе на выставке CES, а носителем для него стал концепт Nissan Ariya. Когда сотовую звукоизоляцию можно будет встретить в серийных автомобилях марки – не сообщается.

Также интересно: Видео: электропикап Rivian выполняет танковый разворот на месте