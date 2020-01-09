Металізований матеріал має сотову структуру та не поступається в ефективності гасіння шумів традиційним матеріалам.

Вібро- та шумоізоляція автомобілів вже довгий час є питанням, над вирішенням якого працюють інженери багатьох компаній. Навіть з поширенням електрокарів, які майже не продукують звуків, під час роботи, проблема все ще залишається актуальною. Фахівці Nissan, здається, знайшли рішення.

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Наразі для зменшення шумів в машинах використовуються ізоляційні матеріали на основі гуми. Вони гасять звуки та вібрації, але при цьому знижують і енергоефективність, адже мають чималу вагу. Це призвело до того, що ряд компаній, включаючи Hyundai та Bose, вирішують цю проблему, адаптувавши технологію активного шумопоглинання, як та, що використовується у навушниках, намагаючись “перебити” звукові хвилі.

Стверджується, що акустичний метаматеріал, створений Nissan, настільки ж ефективний, як і звукоізоляційні компоненти, що застосовуються зараз, але при цьому на чверть легший. Розробники запевняють, що мета-матеріал ще й дешевший у виробництві за традиційну шумоізоляцію.

Фото: акустичний матеріал Nissan / Nissan

Новий акустичний метаматеріал – це гратчаста структура, вкрита тонкою пластиковою плівкою. Структура матеріалу допомагає відбивати та частково поглинати звукові хвилі в широкому діапазоні частот від 500 до 1200 герц.



Демонстрація матеріалу відбулась у Лас-Вегасі на виставці CES, а носієм для нього став концепт Nissan Ariya. Коли сотову звукоізоляцію можна буде зустріти в серійних автомобілях марки – не повідомляється.

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