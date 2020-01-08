Такий козирок створює тінь саме там, де потрібно.

Розумний козирок Bosch був представлений на віиставці споживчої електроніки Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі. Система отримала назву Virtual Visor і створена задля комфорту та безпеки.

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За даними фірми, яка посилається на статистику Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, сонячні відблиски щорічно стають причиною тисяч аварій. Яскраве сонце, що засліплює водіїв, провокує вдвічі більше ДТП, ніж будь-які інші несприятливі дорожні умови. Традиційний захист від сонця, що з’явився в автомобілях більш, як півстоліття тому, не гарантує повного захисту від потрапляння світла в очі водія, стверджують німецькі фахівці.



Bosch пропонує використовувати прозорий рідкокристалічний дисплей та данні від встановлених у салоні відеокамер, які відстежуватимуть положення очей водія, а комп’ютер буде прораховувати, де в конкретний момент часу потрібна тінь. При цьому, більша частина поверхні Virtual Visor залишається прозорою, що забезпечує кращу оглядовість, а відтак і безпеку.

Технологія Virtual Visor – наразі лише концепція, Технологічна компанія не повідомляє, коли такі шторки можуть з’явитись у серійних автомобілях.

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