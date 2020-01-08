Відповідно до останніх даних у 2019 році у Німеччині скоротилось виробництво легкових автомобілів. При чому воно зменшилось до рівня, який був 22 роки тому.

За інформацією видання DW німецькі автовиробники випустили 4,7 мільйона легкових автомобілів у 2019 році, що на дев’ять відсотків менше за попередній рік.

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Це найгірший показник із 1997 року. Відповідні дані оприлюднило Об’єднання німецької автомобільної промисловості (VDA).

Експорт німецьких автомобілів минулого року також знизився. За межі Німеччини було продано 3,5 мільйона автівок, що на тринадцять відсотків менше за показник 2018 року. У VDA пояснюють скорочення виробництва та експорту послабленням попиту на міжнародному ринку.

Проте, статистика говорить що у самій Німеччині кількість нових реєстрацій автомобілів у 2019 році зросла на п’ять відсотків і досягла 3,6 мільйона. З них майже 1,1 мільйона реєстрацій припадає на легкові автомобілі іноземних виробників. У цьому сегменті зростання також становило п’ять відсотків.

Тобто виходить, що деякі німці не досить лояльні до своїх брендів. Ймовірно це пов’язано з поступовим і дедалі сильнішим зниженням надійності німецьких авто, яке спостерігається протягом двох останніх десятиліть.

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