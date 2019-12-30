Є інформація, що на ЗАЗі триває організація виробництва автомобілів під брендом Lada, який входить до групи Renault. Але офіційно про це поки що не говорять.

Lada повертається на український ринок: вже привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо "Главкому" з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.

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Цю інформацію підтвердили декілька дилерів марки в Україні. За їхніми словами, "Лади" збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, корпорації "Укравто".

"Главком" звернувся до компанії з проханням прокоментувати інформацію про виробництво Lada на українському підприємстві. В офісі "Укравто" не стали спростовувати цей факт. З відповіді компанії стає зрозуміло лише те, що на даному етапі тривають перемовини про відновлення виробництва на ЗАЗі. Тому представники заводу уникають якихось конкретних заяв.

"Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей не вдалось. Зараз вирішуються робочі питання, проводиться тестування технологічних можливостей виробництва ЗАЗу, аудит якості. Після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту можна буде говорити про певні деталі", - така була відповідь прес-служби корпорації.

Те, що зараз виробництво знаходиться в тестовому режимі, підтвердив й один з дилерів "Лади", з яким вдалося поспілкуватися. За його словами, до салонів вже завезли "пробну" партію Lada Largus (бюджетний універсал, збудований на базі Renault Logan), зібрану в Запоріжжі. В автосалоні переконані, що й далі будуть отримувати "Лади" вітчизняного виробництва. Інший співрозмовник припустив, що на ЗАЗі також можуть збирати ще дві моделі Lada – Vesta та XRay.

Доля "Лади" в Україні

Після подій 2014 року Lada майже зникла з вітчизняного ринку. І якщо у 2011 році більш ніж 10% українців, купуючи нове авто, обирали моделі "АвтоВАЗу", то вже у 2015-му, частка цього виробника скоротилася майже до 2%.

Також "АвтоВАЗ" втратив в Україні двох великих партнерів. Один з них – корпорація "Богдан", яка належить скандально відомому партнерові Петра Порошенка Олегу Гладковському (у минулому Свинарчук).

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До 2014 року "Богдан" не тільки продавав, але й збирав автомобілі Lada. Більш того, корпорація Гладковського налагодила виробництво з російських компонентів моделей під власним брендом. Наприклад, в Черкасах з 2009 по 2014 роки випускали "пиріжок" Bogdan 2310, який було збудовано на базі Lada 2110.

Друга втрата для "АвтоВАЗу" - група компаній "АІС", яку пов’язують з Дмитром Святашем. За останні декілька років бренд Lada без зайвого галасу зник з салонів компанії. А у прес-службі "АІСу" зізнавалися, що роблять ставку на партнерство з китайськими виробниками. Також "аісівці" активно розвивають напрямок автомобілів з пробігом.

Торгувати Lada було банально невигідно. З 2016 року на всі автомобілі, зібрані на "АвтоВАЗі", почало діяти спеціальне мито – 14,57% від вартості. До того ж податок на імпорт складав близько 10%. За таких обставин Lada ставала в Україні неконкурентноспроможною.

Як результат, єдиним партнером "АвтоВАЗу" в Україні залишилась корпорація "Укравто" з однією з найбільших дилерських мереж в країні та Запорізьким автомобілебудівним заводом.

Французький слід

Але, судячи з усього, активізація "Лади" на вітчизняному ринку пов’язана не тільки, а може і не стільки, з "Укравто". Намагатися, повернути симпатії українців марка почала в останні декілька років, коли її брендом почали активно займатися французи.

У 2017-му бренд почав позиціонуватись як одна з марок групи Renault. А вже наступного року французи зустрілися з тодішнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Останній стверджував, що "Рено" зацікавлена у виробництві в Україні.

Але ніякої конкретики за цим не було. Французи взагалі вирішили тримати язика за зубами: вони ніяк не коментували зустріч з головою українського уряду. Та й ЗАЗ у цьому контексті взагалі не згадувався.

Того ж 2018 року відбулася ще одна майже непомічена подія – в Україні було запущено абсолютно новий офіційний сайт бренду Lada – lada.ua. За даними Who is – сервісу, який надає інформацію відносно сайтів – українське доменне ім`я для торгової марки було зареєстровано у липні 2018 року. На новому сайті вже можна знайти інформацію про те, що з січня 2017-го Lada є брендом Groupe Renault.

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Наступні новини про Renault, пов’язані з виробництвом в Україні, з’явилися вже восени цього року. Українські ЗМІ повідомили, що в Запоріжжі можуть почати збирати кросовер Renault Arkana. Проте, ця інформація так і не підтвердилася. Але в "Укравто" визнали, що ведуть переговори про спільний проект з Renault.

"Ми не можемо коментувати деталі. На даний момент вирішуються робочі питання, після чого можна буде говорити про певні домовленості", - таку заяву зробили в прес-службі ЗАЗу наприкінці жовтня.

Чи має Renault відношення до початку виробництва "Лади" в Україні, невідомо: в українському офісі компанії цю інформацію не коментують. Проте перемовини між ЗАЗом та "Рено" - це вже підтверджений факт.

Та й важко уявити, що міжнародна компанія, якій належить близько 75% акцій "АвтоВАЗу", немає ніякого відношення до запуску нового виробництва. Хоча б знати про це французи мали. Та чомусь вирішили мовчати.

Навіщо "Ладу" збирати в Україні

На перший погляд, ідея збирати "Лади" в Україні, виглядає не дуже вдалою. Автомобілі марки продаються в Україні вкрай погано. Наприклад, у листопаді, за даними асоціації "Укравтопром", українці купили 60 "вазівських" автівок. Для порівняння, того ж місяця "Рено" продала українцям 1 751 авто. Тобто, майже у 30 разів більше.

Проте, скоріш за все, "АвтоВАЗ" працює на перспективу. Адже до 2012-го марка ВАЗ була найпопулярнішою в Україні. До того ж вже на три чверті французька Lada лишається улюбленим брендом росіян. Тож в "АвтоВАЗі", певно, не бачать причин, чому б не повернути цю популярність в Україні.

Але шанс, реалізувати цей план залишається за однієї умови: Lada має зберегти свій головний козир – низьку ціну. А це дуже важко зробити, з врахуванням діючих податків.

Ба більше, ще уряд Гройсмана заборонив з 2020 року імпорт російських легкових авто. Про цю постанову вже якось забули. Але її доля дуже цікава: на сайті Кабміну нам не вдалося знайти жодного документу про скасування заборони. А на запит ані у прем’єра, ані в Міністерстві економіки не відповіли.

У будь-якому разі локальне виробництво "Лади" дозволяє уникнути санкцій щодо імпорту, бо ввезення комплектуючих ніхто не забороняв. Якщо взагалі ця заборона буде діяти – дилери марки впевнені, що документ не набуде чинності.

Майже найдешевший новий автомобіль на українському ринку

Також не стосується комплектуючих і вже загадане додаткове мито на російські автомобілі. Тож саме локальне виробництво дозволить "АвтоВАЗу" тримати низькі ціни в Україні. І, можливо, саме тому сьогодні один з найдешевшиих нових автомобілів на українському ринку – це "Лада Гранта". Вона коштує від 235 620 грн. Для порівняння: найдешевший автомобіль на ринку, Ravon R2, коштує від 235 200 грн.

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