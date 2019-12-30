Есть информация, что в ЗАЗе продолжается организация производства автомобилей под бердом Lada, который входит в группу Renault. Но официально об этом пока не говорят.

"АвтоВАЗ" возвращается на украинский рынок: уже привезли последние новинки и запустили совершенно новый сайт. Но самое главное: как стало известно “Главкому” из нескольких собственных источников, в Запорожье начато производство автомобилей под брендом Lada.

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Эту информацию подтвердили несколько дилеров марки в Украине. По их словам, "лады" собирают на Запорожском автомобильном заводе, корпорации "Укравто".

"Главком" обратился к компании с просьбой прокомментировать информацию о производстве Lada на украинском предприятии. В офисе "УкрАвто" не стали опровергать этот факт. Из ответа компании становится понятно лишь то, что на данном этапе идут переговоры о возобновлении производства на ЗАЗе. Поэтому представители завода избегают каких-то конкретных заявлений.

"Уже много лет идут переговоры с различными производителями. В существующей нестабильной ситуации прийти к каким-то финальным договоренностям не удалось. Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества. После завершения всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить об определенных деталях", – таков был ответ пресс-службы компании.

То, что сейчас производство находится в тестовом режиме, подтвердил и один из дилеров "Лады", с которым удалось пообщаться. По его словам, в салоны уже завезли "пробную" партию Lada Largus (бюджетный универсал, построенный на базе Renault Logan), собранный в Запорожье. В автосалоне убеждены, что и дальше будут получать "Лады" отечественного производства. Другой собеседник предположил, что на ЗАЗе также могут собирать две модели Lada – Vesta и XRay.

Судьба "Лады" в Украине

После событий 2014 года Lada почти исчезла с отечественного рынка. И если в 2011 году более 10% украинцев, покупая новый автомобиль, выбирали модели "АвтоВАЗа", то уже в 2015-м, доля этого производителя сократилась почти до 2%.

Также "АвтоВАЗ" потерял в Украине двух крупных партнеров. Один из них – корпорация "Богдан", которая принадлежит скандально известному партнеру Петра Порошенко Олегу Гладковскому (в прошлом Свинарчук).

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До 2014 года "Богдан" не только продавал, но и собирал автомобили Lada. Более того, корпорация Гладковского наладила производство из российских компонентов моделей под собственным брендом. Например, в Черкассах с 2009 по 2014 годы выпускали "пирожок" Bogdan 2310, который был построен на базе Lada 2110.

Вторая потеря для "АвтоВАЗа" – группа компаний "АИС", которую связывают с Дмитрием Святашем. До 2014 года харьковский бизнесмен успел поработать в парламенте под крышей "Партии регионов", а уже после второго "Майдана" был в составе фракции "Возрождение".

За последние несколько лет бренд Lada без лишнего шума исчез из салонов компании. А в пресс-службе "АИСа" признавались, что делают ставку на партнерство с китайскими производителями. Также "аисовцы" активно развивают направление автомобилей с пробегом.

Торговать российскими автомобилями было банально невыгодно. С 2016 года на все автомобили, собранные на "АвтоВАЗе", начала действовать специальная пошлина – 14,57% от стоимости. К тому же налог на импорт составлял около 10%. При таких обстоятельствах Lada становилась в Украине неконкурентоспособной.

В результате, единственным партнером "АвтоВАЗа" в Украине осталась корпорация "Укравто" с одной из крупнейших дилерских сетей в стране и Запорожский автомобилестроительный завод.

Французский следует

Но, судя по всему, активизация "Лады" на отечественном рынке связана не только, а может и не столько с "Укравто". Стараться, вернуть симпатии украинский, российская марка начала в последние несколько лет, когда ее брендом начали активно заниматься французы.

В 2017-м российский бренд начал позиционироваться как одна из марок группы Renault. А уже в следующем году французы встретились с тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом. Последний утверждал, что "Рено" заинтересована в производстве в Украине.

Но никакой конкретики за этим не было. Французы вообще решили держать язык за зубами: они никак не комментировали встречу с главой украинского правительства. И ЗАЗ в этом контексте вообще не упоминался.

В тот же 2018 год состоялось еще одно почти незамеченное событие – в Украине был запущен абсолютно новый официальный сайт бренда Lada – lada.ua. По данным Who is – сервиса, который предоставляет информацию относительно сайтов – украинское доменное имя для торговой марки было зарегистрировано в июле 2018 года. На новом сайте уже можно найти информацию о том, что с января 2017 года Lada является брендом Groupe Renault.

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Следующие новости о Renault, связанные с производством в Украине, появились уже осенью этого года. Украинские СМИ сообщили, что в Запорожье могут начать собирать кроссовер Renault Arkana. Однако, эта информация так и не подтвердилась. Но в "Укравто" признали, что ведут переговоры о совместном проекте с Renault.

"Мы не можем комментировать детали. На данный момент решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях", – такое заявление сделали в пресс-службе ЗАЗа в конце октября.

Имеет ли Renault отношение к началу производства "Лады" в Украине, неизвестно: в украинском офисе компании эту информацию не комментируют. Однако переговоры между ЗАЗом и "Рено" – это уже подтвержденный факт.

Да и трудно представить, что международная компания, которой принадлежит около 75% акций "АвтоВАЗа", не имеет никакого отношения к запуску нового производства. Хотя бы знать об этом французы должн были. Но почему-то решили молчать.

Зачем "Ладу" собирать в Украине

На первый взгляд, идея собирать "Лады" в Украине, выглядит не очень удачной. Автомобили марки продаются в Украине крайне плохо. Например, в ноябре, по данным ассоциации "Укравтопром", украинцы купили 60 "вазовских" машин. Для сравнения, в том же месяце "Рено" продала украинцам 1751 авто. То есть, почти в 30 раз больше.

Однако, скорее всего, "АвтоВАЗ" работает на перспективу. И рассчитывает на то, что украинцы наконец вернутся к их марке – до 2012-го советская марка ВАЗ была самой популярной в Украине. К тому же уже на три четверти французская Lada остается любимым брендом россиян. Поэтому в "АвтоВАЗе", видимо, не видят причин, почему бы не вернуть эту любовь и украинцам.

Но шанс реализовать этот план остается при одном условии: Lada должна сохранить свой единственный козырь – низкую цену. А это очень трудно сделать, с учетом действующих налогов.

Более того, еще правительство Гройсмана запретило с 2020 года импорт российских легковых авто. Об этом постановлении уже как-то забыли. Но ее судьба очень интересная: на сайте Кабмина нам не удалось найти ни одного документа об отмене запрета. А на запрос ни у премьера, ни в Министерстве экономики не ответили.

В любом случае локальное производство "Лады" позволяет избежать санкций в отношении импорта, так как ввоз комплектующих никто не запрещал. Если вообще этот запрет будет действовать – дилеры марки уверены, что документ не вступит в силу.

Почти самый дешевый новый автомобиль на украинском рынке

Также не касается комплектующих и уже упомянутая дополнительная пошлину на российские автомобили. Поэтому именно локальное производство позволит "АвтоВАЗу" держать самые низкие цены в Украине. И, возможно, именно поэтому сегодня один из самых дешевых новых автомобилей на украинском рынке – это "Лада Гранта". Она стоит от 235 620 грн. Для сравнения самый дешевый автомобиль на рынке, Ravon R2, стоит от 235 200 грн.

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