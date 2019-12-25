ВАЗ2109 досі користується величезним попитом на вторинному ринку, не зважаючи на те, що ціни на цю модель важко назвати надто низькими. То в чому ж секрет популярності «дев’ятки»?

Історія ВАЗ 2109 почалась у 1987 році – саме тоді її почали випускати на заводі в Тольятті. На ринок "дев’ятка" поставлялась двигунами об’ємом 1,1, 1,3 та 1,5 л. Втім, для державних структур випускались і інші версії, в тому числі і роторно-поршневим двигуном. Цей автомобіль випускався не тільки в Росії. Збирали ВАЗ 2109 в Бельґії в Фінляндії та в Україні. “Дев’ятку” випускали до 2011 року.

Читайте також: Чому українці досі купляють ВАЗ 2106 – автомобіль за ціною смартфону

Зараз в Україні за ВАЗ 2109 просять від 800 до 3500 доларів. Дорожче продають лише колекційні екземпляри в ідеальному стані та самостійно "апгрейднуті" версії. Загалом на одному за найпопулярніших ресурсів з продажу вживаних авто розміщено більше 1000 пропозицій з продажу ВАЗ 2109.

Переваги ВАЗ 2109

Популярність ВАЗ 2109 пояснити низькою ціною навряд чи можна, адже за такі самі, або трохи більші гроші завжди можна знайти стареньку альтернативу серед так званих "іномарок". Тим не менш "дев’ятку" охоче купують і на це є свої причини.

Найочевидніша – доступність запчастин. Вони дешеві, є ледь не у кожному кіоску і майже завжди на вибір пропонуються різні за якістю та ціною варіанти. Якщо жителям столиці, або іншого міста-мільйонника така перевага видається надуманою, то для невеличких селищ та містечок наявність запчастин – аргумент вагомий.

Другий аргумент – ремонтопридатність. Конструкцію цих авто знає кожен без виключення автомеханік. Складностей з ремонтом не виникає навіть у тих, хто ремонтує ці авто самотужки – інформації про ремонт ВАЗ 2109 в інтернеті дуже багато.

Третя перевага – величезна кількість тюнінгу. Навіть зі стандартного 8-клапанного двигуна об’ємом 1,5 л. можна "вичавити" 100-130 к.с., а 16-клапанні версії з турбонаддувом можуть видавати навіть 300-400 к.с. Також є величезна кількість деталей що покращують керованість, гальма, рульове керування та інші параметри.

Читайте також: Російський "АвтоВАЗ" припинив виробництво автомобілів

Недоліки

Втім є у ВАЗ 2109 і недоліки найголовніший з яких слабкий до корозії кузов. Якщо "дев’ятка" не була вчасно оброблена антикором, вона скоріш за все має серйозні проблеми з кузовом. Їх вирішення не дешеве – самі "залізяки" коштують не дорого, а от роботи по їх заміні мало чим відрізняються від аналогічних операцій у "іномарках".

Друга біда ВАЗ 2109 – низька якість запчастин. Звичайно, знайти якісні деталі можна, але і коштують вони не менше ніж на бюджетні "іномарки". Дешеві запчастини, що досі імпортують з Російської Федерації, якісними назвати важко.

Ще один недолік ВАЗ 2109 – надто низький рівень комфорту. На деякі експортні варіанти цих авто встановлювались гідропідсилювачі керма і навіть кондиціонери, але переважна більшість "дев’яток" таких зручностей позбавлені. У кращому випадку "дев’ятка" може бути обладнана сигналізацією, центральним замком та електричними підйомниками вікон.

Резюме Авто24

Якщо відноситись до автомобіля утилітарно, ВАЗ 2109 дуже непоганий варіант. Незважаючи на відносно високу ціну, цей автомобіль дешевий в утриманні і дуже повільно втрачає в ціні – поїздивши кілька років його можна продати майже за ті самі гроші. А якщо "дев’ятка" вже надто сподобається, можна її і залишити в якості тренажеру для тюнінгу – "зарядити" і використовувати як автомобіль вихідного дня.

Втім, варто розуміти, що за ті самі гроші завжди можна купити набагато комфортніший та престижній автомобіль, який буде значно рідше ламатись але вимагати трохи грошей на ремонт.

Також цікаво: У Тбілісі з балкону зняли ВАЗ 2106, який простояв там 27 років (фото, відео)