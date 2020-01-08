Такой козырек создает тень именно там, где нужно.

Умный козырек Bosch был представлен на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Система получила название Virtual Visor и создана для комфорта и безопасности.

Читайте также: Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

По данным фирмы, которая ссылается на статистику Национальной администрации безопасности дорожного движения США, солнечные блики ежегодно становятся причиной тысяч аварий. Яркое солнце, ослепляет водителей, провоцирует вдвое больше ДТП, чем любые другие неблагоприятные дорожные условия. Традиционная защита от солнца, которая появилась в автомобилях более полувека назад, не гарантирует полной защиты от попадания света в глаза водителя, утверждают немецкие специалисты.

Bosch предлагает использовать прозрачный жидкокристаллический дисплей и данные от установленных в салоне видеокамер, которые будут отслеживать положение глаз водителя, а компьютер будет просчитывать, где в конкретный момент времени нужна тень. При этом, большая часть поверхности Virtual Visor остается прозрачной, что обеспечивает лучшую обзорность, а затем и безопасность.

Технология Virtual Visor – пока только концепция, технологическая компания не сообщает, когда такие шторки могут появиться в серийных автомобилях.

Читайте также: Tesla запатентовала аккумуляторы, способные "жить" миллион миль