Деякі техно-інновації з'являться в автомобілях вже зовсім скоро, приходу інших доведеться почекати, а деякі так і залишаться концептами. Розповімо про найбільш перспективні.

Consumer Electronics Show 2020 вкотре пропонує знайомство з новітніми технологіями, в тому числі й автомобільними. Про деякі з них ми вже розповідали, з іншими познайомимо у цьому огляді.

Інтеграція Amazon Alexa

Дві компанії – Lamborghini та Rivian, оголосили на CES 2020 про інтеграцію Amazon Alexa у свої автомобілі. Причому в обох випадках розумний цифровий помічник, фактично, перебере на себе функції контролю над транспортним засобом, подібно до того, як “Алекса” керує системою “розумний дім”. Цікаво, що названі фірми випускають кардинально різні автомобілі: італійська мануфактура будує суперкари з ДВЗ, тоді як американський стартап створює електричні позашляховики.

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Віртуальний козирок Bosch

Здавалось би, таку просту, навіть примітивну річ, як сонцезахисний козирок можна модернізувати і навіть зробити “розумним”. Система Virtual Visor від Bosch використовує прозорий рідкокристалічний екран та автомобільні камери в салоні, відстежує положення очей водія та передбачливо затінює від сонця потрібну ділянку, залишаючи при цьому прозорим до 90% поверхні козирка.

Антигравітаційне крісло BMW ZeroG

Немає нічого приємнішого в дальній дорозі, за зручне комфортне крісло і BMW збирається оснащувати новим поколінням сидінь ZeroG свої майбутні автомобілі. Інноваційне крісло виготовлене з легких матеріалів, оснаще подушкою безпеки, що огортає пасажира “коконом”, паском безпеки, що рухається разом з кріслом, можливістю відкидання спинки на кут до 60 градусів та відстежуванням правильного положення тіла, аби зменшити навантаження на хребет водія. Очікується, що крісла ZeroG з’являться у серійних BMW в найближчі кілька років, а першими таку опцію отримають флагманські моделі.

Звукова система без динаміків від Continental та Sennheiser

Звук – це хвиля, а значить для його передавання не обов’язково потрібні складні компоненти, підійде майже будь-яка поверхня. Автомобільний постачальник Continental об’єднавшись з експертами в області аудіо з компанії Sennheiser, розробив нову звукову систему для автомобілів. Continental Ac2uated Sound використовує в якості резонаторів внутрішні панелі автомобіля, а спеціальні приводи створюють на них вібрації. В результаті надзвичайно об’ємний та чистий звук. Continental каже, що без звичайних динаміків на борту автомобіль буде легшим, від чого тільки виграє. Однак про зацікавленість з боку автовиробників, не повідомляє.



Мультимедійні інтеграції Byton

Наразі більш-менш відомим автомобілем стартапа є Byton M-Byte. Електричний позашляховик офіційно дебютував у серійній формі на Франкфуртському автосалоні минулого року. У Лас-Вегасі, на CES 2020, M-Byte вперше привітався з потенційними клієнтами зі США та продемонстрував свою технологічність та “всепідключеність”. Партнерство з такими сервісами, як ViacomCBS, Accuweather та Aiqudo значно розширює мультимедійні можливості інформаціно розважального центру з велетенським 48-дюймовим монітором електрокара. Системи Byton M-Byte налаштовані на роботу з інтернетом четвертого та п’ятого покоління, не кажучи про вже звичні можливості співпраці з девайсами Android та iOS, а також сервісами на відповідних платформах.

Sony Vision-S

Візіонерський прототип автомобіля від Sony був створений лише у якості носія, платформи, для усіх технологічних рішень, які інженери японської компанії готові випускати для сторонніх автовиробників. Сама техно-компанія випускати електрокари не збирається, але демонструє глибоке розуміння теми. Крім фахівців самої Sony, над Vision S працювали інженери Nvidia, Bosch, ZF, Continental та Qualcomm, а платформу для проекту японці отримали від Magna Steyr.

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Fisker Ocean

Сьогодні кожен виробник, що має амбіції в секторі електрокарів, прагне надати своєму продукту неповторності та зробити його максимально технологічним і продуктивним. І при цьому доступним. Когорту таких електричних зухвальців у Лас-Вегасі поповнив кросовер Fisker Ocean. “1600 кілометрів додаткового пробігу на рік”, завдяки сонячним панелям на даху, реактивна динаміка розгону і запас ходу в 480 кілометрів для базової версії, кабріолетний режим California mode та багато інших особливостей, вкупі з привабливим цінником, повинні забезпечити новому кросоверу Fisker успіх на ринку. Повномасштабне виробництво Ocean стартує до кінця 2021 року, а перші замовники отримають свої машини не раніше 2022-го.

Hyundai S-A1 Urban Air Mobility

Напевне, ніщо так не асоціюється з майбутнім, як літаючі автомобілі. І багато відомих компаній посилено працюють над тим, аби наблизити це майбутнє і зробити його сьогоденням. Серед них і корейський концерн Hyundai, який готується до запуску в серійне виробництво літаючих таксі для відомої таксомоторної компанії Uber. Прототип S-A1 являє собою конвертоплан, тобто його гвинти можуть змінювати положення та використовуватись як для вертикального зльоту й посадки, так і для руху в горизонтальній площині. Заявлена швидкість апарата – 320 км/год. Наземну інфраструктуру Hyundai та Uber будуть розвивати спільно, а перший комерційний проєкт сподіваються запустити в 2023 році.

Mercedes-Benz Vision AVTR

Разом з режисером культового фільму “Аватар” Джеймсом Камероном, спеціалісти Daimler спробували уявити симбіотичний автомобіль, котрий настільки близький до природи, що “харчується” від органічної акумуляторної батареї на основі графену. Концепт Vision Avtr, нажаль, не має конвеєрних перспектив, але демонструє, наскільки близько реальність підійшла до наукової фантастики.

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