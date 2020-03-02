Переднюю часть автомобиля можно увидеть в последнем видео от японского производителя электроники, посвященном концепту Sony Vision S.

Один единственный автомобиль от Sony вызвал настоящий информационный взрыв, а появление еще одного – не только новая сенсация, но и возможное подтверждение теории появления нового автомобильного бренда.

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Sony убеждает нас в обратном – мол, самостоятельно выпускать автомобили не собирается. И, в то же время, дает все новые поводы для сомнений. В последнем видео от Sony, например, можно заметить два автомобиля, выполненных в одинаковом стиле. Белый автомобиль появляется в кадре на временной отметке 00:41 и исчезает на 00:44.



Нельзя с уверенностью утверждать, что белый автомобиль на заднем плане – кроссовер, хотя он имеет признаки этого класса. Это также может быть только макет, который не прошел отбор у руководства, уступив седану, представленному публике как Sony Vision S. Но существует возможность и того, что перед нами следующий вижн-концепт Sony, с конвейерной перспективой или без нее.

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