По габаритам он не больше, чем четырехдверный Smart первого поколения.

IED – аббревиатура от Istituto Europeo di Design. А концепт электрокара Tracy, который покажут на Женевском автосалоне, – это дипломная работа выпускников Европейского института дизайна.

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Как и предыдущий шоукар от IED, концепт Tracy не имеет шансов стать серийным автомобилем, по сути, это дипломная работа студентов. Проект, продуман до мелочей и создан в рамках концепции “новая эра мобильности”.

Tracy – это миниатюрный внедорожник с нетипичной конфигурацией салона, которая позволила разместить в машине длиной 3,7 метра шесть полноценных мест. Точные габариты концептуального электрокара такие: 3740/2205/2083 мм в длину, ширину и высоту. Для сравнения, габариты четырехдверного Smart Forfour первого поколения: 3752/1684/1450 мм. Разница в высоте легко объясняется внедорожным клиренсом концепта, а вот его ширина действительно заметно больше. И главный секрет вместимости салона Tracy – принцип размещения кресел.

Фото: IED Tracy Concept / Istituto Europeo di Design

Не исключено, что детализированный концепт представят в Женеве с настоящей силовой установкой (электрической, конечно) от одного из автопроизводителей – в прошлый раз это был Hyundai.

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