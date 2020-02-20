Если он появится в Украине, то под маркой Renault.

Электрокары Renault в Европе чувствуют себя довольно неплохо, хэтчбек Zoe занял второе место по объему продаж среди всех е-мобилей на рынке, однако Groupe Renault все еще не хватает батарейной машины самого популярного класса – кроссовер. Скоро ситуация должна измениться.

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Несколько дней назад Groupe Renault обнародовала финансовые результаты за 2019 год для акционеров, в котором была информация и о планах на ближайшее время. На тридцатом слайде презентации был замечен “первый электрокар в истории марки Dacia”, под которой французы продают часть своих моделей в Европе.

Подробностей о новинке пока что не хватает, но уже в начале марта с ней можно будет познакомиться в Женеве. Производитель описывает ее как “самый доступный стопроцентно электрический городской автомобиль”. Пока не ясно, позаимствует ли электрокар компоненты у крох Renault Zoe или Twingo или же пойдет вслед за индо-китайскими моделями – Kwid EV и City K-ZE. Две последних модели полностью соответствуют концепции “доступного городского электро-кроссовера”. При этом европейские СМИ делают ставку именно на китайский K-ZE. Ожидается, что электрический кроссовер в серийном виде прибудет в следующем году, а у дилеров появится уже в 2022-ом.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Groupe Renault также подтвердила презентацию нового Twingo ZE на Женевском автосалоне 2020 года. Миниатюрный ситикар позаимствует компоненты силовой установки у мерседесовского smart EQ.

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