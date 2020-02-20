Якщо він з'явиться в Україні, то під маркою Renault.

Електрокари Renault в Європі почуваються досить непогано, хетчбек Zoe посів друге місце за обсягом продажу серед усіх е-мобілів на ринку, однак Groupe Renault все ще бракує батарейної машини найпопулярнішого класу – кросовер. Скоро ситуація повинна змінитись.

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Кілька днів тому Groupe Renault оприлюднила фінансові результати за 2019 рік для акціонерів, в якому була інформація і про плани на найближчий час. На тридцятому слайді презентації був помічений “перший електрокар в історії марки Dacia”, під якою французи продають частину своїх моделей у Європі.

Подробиць про новинку поки що бракує, та вже на початку березня з нею можна буде познайомитись у Женеві. Виробник описує її як “найдоступніший стовідсотково електричний міський автомобіль”. Наразі не ясно, чи запозичить електрокар компоненти у крихіток Renault Zoe чи Twingo або ж піде слідом за індо-китайськими моделями – Kwid EV та City K-ZE. Дві останніх моделі повністю відповідають концепції “доступного міського електро-кросовера”. При цьому, європейські ЗМІ роблять ставку саме на китайський K-ZE. Очікується, що електричний кросовер у серійному вигляді прибуде наступного року, а у дилерів з’явиться вже у 2022-му.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Groupe Renault також підтвердила презентацію нового Twingo ZE на Женевському автосалоні 2020 року. Мініатюрний сітікар запозичить компоненти силової установки у мерседесівського smart EQ.

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