Ефектний дизайнерський концепт далекий від реальності, але виглядає дуже круто. Пустелі та дюни йому не світять, зате свою долю уваги у світлі софітів він отримав.

Невідомо, що отримав від концерну Hyundai дизайнерський проект студентів Istituto Europeo di Design (IED), показаний на Женевському автосалоні. Але баггі Kite – найкраща дипломна робота, яку ми бачили.

Концепт Kite був створений 15 студентами магістратури у рамках дипломного проекту в галузі автомобільного дизайну. Їм вдалось залучити до своєї роботи Центр дизайну Hyundai Europe.

Hyundai мало що повідомив про цей концепт, але відомо, що він здатний не лише гарно стояти на подіумі, але й пересуватись пересічною місцевістю. Хоча й не відомо, з якою швидкістю чи на яку відстань. При цьому концепція передбачає навіть трансформацію Kite із баггі у “реактивні санчата”. Яким чином відбувається перехід з піску на сніг – не уточнюється.

Фото: Hyundai Kite Concept / carscoops.com

З технічних данних відомо лише, що Kite оснащується чотирма електричними двигунами, вбудованими у колеса. Модель має 3745 мм завдовжки і 1455 мм заввишки. Кузов баггі виконаний суцільним блоком, немає жодних бамперів чи навісних елементів. Кайт має світлодіодні фари, частково відкриту підвіску і масивні колеса OZ Racing з позашляховими шинами. Роль панелі приборів виконує смартфон водія, що встановлюється у спеціальний тримач.

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