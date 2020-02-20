За габаритами він не більший за чотиридверний Smart першого покоління.

IED – абревіатура від Istituto Europeo di Design. А концепт електрокара Tracy, який покажуть на Женевському автосалоні, – це дипломна робота випускників Європейського інституту дизайну.

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Як і попередній шоукар від IED, концепт Tracy не має шансів стати серійним автомобілем, по суті, це дипломна робота студентів. Проект, продуманий до дрібниць і створений в рамках концепції “нова ера мобільності”.

Tracy – це мініатюрний позашляховик з нетимповою конфігурацією салону, котра дозволила розмістити у машині довжиною 3,7 метри шість повноцінних місць. Точні габарити концептуального електрокара такі: 3740/2205/2083 мм в довжину, ширину і висоту. Для порівняння, габарити чотиридверного Smart Forfour першого покоління: 3752/1684/1450 мм. Різниця у висоті легко пояснюється позашляховим кліренсом концепта, а от його ширина і справді помітно більша. Та головний секрет місткості салону Tracy – принцип розміщення крісел.

Фото: IED Tracy Concept / Istituto Europeo di Design

Не виключено, що деталізований концепт представлять у Женеві зі справжньою силовою установкою (електричною, звісно) від котрогось з автовиробників – минулого разу це був Hyundai.

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