Серийным этот концепт не станет, но позволяет заглянуть в мысли дизайнеров, работающих над электрокарами Renault следующего поколения. И научит будущие модели менять габариты.

Renault Morphoz должен был произвести потрясающий эффект на стенде французской марки в Женеве, но вынужденно дебютировал виртуально.

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Новый концепт от Renault – не просто шоукар. Он построен на новой платформе CMF-EV, которую альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработал специально для электромобилей и служит для демонстрации перспективных технологий и дизайна французской марки. Причем перспектива не отдаленная, похожие на Morphoz серийные модели марки начнут появляться уже в 2021 году.

Фото: эскизы Renault Morphoz / Renault

Главной особенностью концепта Morphoz явлется возможность увеличиваться в размерах. В “сложенном” состоянии длина кроссовера 4,4 метра и 2,73 метра между осями, 136-сильный электромотор с приводом на переднюю ось и 400 километров пробега на заряде 40 киловатт-часовой батареи.

Фото: Renault Morphoz / Renault

Формат Travel предполагает “растягивание” машины, при котором ее длина увеличивается на 40 см, а колесная база – на 20. Это не только увеличивает внутреннее пространство авто, но и позволяет оборудовать его дополнительным аккумулятором на 50 киловатт-часов, с которым запас хода возрастает до 700 километров. И более мощным мотором на 218 сил. Метаморфозы Morphoz происходят на специальной станции, причем установка батарей занимает всего несколько секунд.

Также Renault Morphoz может похвастаться автопилотом 3 уровня автономности, поддержкой сетей 5G, интерьером с 10,2-дюймовым экраном на руле, вращающимися креслами и индукционной зарядкой.

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