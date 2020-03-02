Серійним цей концепт не стане, але дозволяє зазирнути в думки дизайнерів, що працюють над електрокарами Renault наступного покоління. І навчить майбутні моделі змінювати габарити.

Renault Morphoz повинен був справити приголомшливий ефект на стенді французької марки в Женеві, але вимушено дебютував віртуально.

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Новий концепт від Renault – не просто шоукар. Він побудований на новій платформі CMF-EV, яку альянс Renault-Nissan-Mitsubishi розробив спеціально для електромобілів і служить для демонстрації перспективних технологій і дизайну французької марки. Причому перспектива – не віддалена, схожі на Morphoz серійні моделі марки почнуть з’являтись вже у 2021 році.

Фото: ескізи Renault Morphoz / Renault

Головною особливістю концепта Morphoz є можливість збільшуватись у розмірах. У “складеному” стані кросовер має довжину 4,4 метри і 2,73 метра між осями, 136-сильний електромотор з приводом на передню віст і 400 кілометрів пробігу на заряді 40 кіловат-годинної батареї.

Фото: Renault Morphoz / Renault

Формат Travel передбачає “розтягування” машини, при якому її довжина збільшується на 40 см, а колісна база – на 20. Це не лише збільшує внутрішній простір авто, а й дозволяє обладнати його додатковим акумулятором на 50 кіловат-годин, з яким запас ходу зростає до 700 кілометрів. І потужнішим мотором на 218 сил. Метаморфози Morphoz відбуваються на спеціальній станції, причому установка батарей займає всього кілька секунд.

Також Renault Morphoz може похвалитися автопілотом 3 рівня автономності, підтримкою мереж 5G, інтер'єром з 10,2-дюймовим екраном на кермі, обертовими кріслами та індукційної зарядкою.

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