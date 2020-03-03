Меткое название для первой батарейной модели марки.

Spring в переводе с английского означает “весна” и “источник”, ”ручей” – любое из этих слов соответствует духу нового кроссовера Dacia/Renault.

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Серийная итерация Dacia Spring должна стать самым дешевым электрическим кроссовером в Европе. По крайней мере, так обещает пресс-релиз. При этом хотя бы ориентировочные цены и время появления на рынке не называются.

Единственная названная характеристика концепта – запас хода, производитель обещает до 200 километров пробега без подзарядки. Другие технические подробности не раскрываются, однако можно предположить, что компоненты силовой установки кроссовера позаимствованы у актуальных моделей линейки Renault ZE.

Фото: концепт Dacia Spring / Renault

Так, представленный недавно, крошечный хэтчбек Renault Twingo ZE имеет заявленный запас хода в 180-250 километров, 80-сильный электромотор и аккумулятор на 22 киловатт-часа. Не исключено, что именно он выступает донором для концепта и серийной модели.

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