По габаритам новичок близок к Volkswagen Tiguan, а силовую установку получил от Golf GTE.

Не удивляйтесь, если вид Cupra Formentor кажется знакомым – испанцы почти на сто процентов воплотили в серийной модели концепт, представленный ровно год назад.

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Прототип Formentor дебютировал на Женевском автосалоне 2019 года, а премьера конвейерной версии была запланирована на нынешнем автосалоне в Женеве, но его отменили.

Cupra Formentor относится к классу компактных кроссоверов, его колесная база составляет 2680 мм, что равно Tiguan. А силовая установка новинки уже знакома по представленным недавно горячим новинкам VAG: Golf GTE, Octavia RS iV и гибридным Cupra Leon.

Это означает, что производительность кроссовера обеспечивает 1,4-литровый турбомотор и электрический двигатель с совокупной отдачей в 242-245 к.с. Новичку также будет доступна двухлитровая “четверка” мощностью в 310 сил. Динамические характеристики кроссовера Cupra пока не раскрывают. Работать обоим силовым установкам предстоит с семиступенчатым роботом. Полноприводная версия Formentor будет доступна только в сочетании с 2-литровым мотором.

Фото: Cupra Formentor / Cupra

Шасси кроссовера обеспечили системой Dynamic Chassis Control с четырьмя режимами работы: Comfort, Sport, CUPRA и Individual. Старт продаж Formentor в Европе намечен на четвертый квартале этого года, цены пока не объявлены.

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