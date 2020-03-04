И силовой установкой на 120 лошадиных сил.

Fiat 500 поменял поколение и теперь будет исключительно электрокаром – версий с ДВС у него не будет. При этом хэтчбек сохранил свои пропорции и формы.

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Fiat 500e построен на абсолютно новой платформе, с которой длина и ширина машины увеличились на 6 см, а колесная база – на 2 см. Узнаваемые формы ситикара дополняет современная светодиодная оптика. Внутри привлекает внимание пара экранов: 7-дюймовый для приборов и 10,25-дюймовый для мультимедийного комплекса. Интерьер, как и внешность, сохранил эстетику прошлых поколений, и даже стал еще более стильным. Чего стоят только кресла, с прошивкой названия марки. Этот же декор повторяется на мягкой сложенной крыше электрического ситикара.

Важнейшие изменения для модели кроется под капотом и полом-это электромотор с отдачей в 87 кВт (118 л. с.) и аккумулятор на 42 кВт * ч. Мотор имеет три режима работы: Normal, Range и Sherpa. Последний обеспечивает максимальный запас хода, жертвуя динамикой и отдельными функциями комфорта. Зарядить электрокар от розетки можно за 14 часов, настенный чарджер мощностью 7,4 кВт сокращает время до 6 часов, а суперчарджер на 85 кВт восстановит запас энергии в аккумуляторе на 80% за 35 минут.

Фото: Fiat 500e 2021 / Fiat

Fiat 500e уже доступен для заказа в Европе, правда только в версии First Edition – первое издание будет дороже за обычные версии модели. Стоимость такой комплектации составляет 37 500 евро.

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