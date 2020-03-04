Jesko Absolut – самая мощная дорожная модель марки. А Gemera – первый четырехместный автомобиль Koenigsegg.

За 26 лет своей истории шведская марка Koenigsegg еще никогда не была настолько щедрой и дерзкой, чтобы выводить сразу две новинки, да еще какие! Koenigsegg Gemera и Jesko Absolut на двоих делят 3300 лошадиных сил, имеют совершенно безумный вид и характеристики.

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Четырехместный Koenigsegg Gemera оснащен двухлитровым трехцилиндровым мотором с парой турбин, тремя электромоторами, полным приводом и подруливающими задними колесами. Битурбомотор TFG 2.0 с тремя цилиндрами, системой смазки с сухим картером и технологией FreeValve не имеет распределительных валов – их роль выполняют пневмогидроэлектрические актуаторы клапанов. Производительность бензинового мотора составляет 608 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента, остальные мощности обеспечивают три электромотора, по одному на каждом из задних колес и еще один на коленвале.

Фото: Koenigsegg Gemera / Koenigsegg

Общая отдача силовой установки Gemera составляет 1727 л.с. и 3500 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 1,9 секунды и развивать максимальную скорость в 400 км/час. Электромоторы питает 800-вольтная батарея на 16,6 кВт*ч, что позволяет проезжать на электротяге до 50 км и разгоняться без ДВС до 300 км/час.

“Семейный” Koenigsegg Gemera в длину вытянулся почти на 5 метров, в ширину почти два метра, а в высоту – всего 1295 миллиметров. Благодаря компактным агрегатам силовой установки, на колесную базу приходится три метра, причем спереди и сзади автомобиля нашлось место для двух багажников на 200 литров.

Koenigsegg Gemera оснащается карбоновыми пустотелыми колесами Aircore третьего поколения – спереди на 21 дюйм, сзади – на 22. Клиренс в обычном положении равен 117 мм, а при необходимости переднюю часть машины можно поднять еще на 35 миллиметров.

Общий тираж Koenigsegg Gemera составит 300 экземпляров. Стоимость пока не объявлена для широкой общественности, однако фирма открыла прием заказов с обязательным финансовым депозитом.



Вторая новинка, Jesko Absolut – это ориентированная на максимальную скорость версия Jesko. Оптимизированная аэродинамика позволила снизить сопротивление воздуха до 0,278 Cd. Мощный 5-литровый V8 битурбо продуцирует 1280 л.с. мощности на обычном топливе и 1600 л.с. – на биоэтаноле E85.

Фото: Koenigsegg Jesko Absolut / Koenigsegg

Информация о новинке крайне ограничена, динамические характеристики Jesko Absolut пока не раскрывают, однако они должны быть лучше, чем у обычного Jesko, а значит ускоряться до первой сотни гиперкар должен примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость приближаться к отметки в 500 км/час.

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