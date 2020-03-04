Jesko Absolut – найпотужніша дорожня модель марки. А Gemera – перший чотиримісний автомобіль Koenigsegg.

За 26 років своєї історії шведська марка Koenigsegg ще ніколи не була настільки щедрою та зухвалою, аби виводити одразу дві новинки, та ще й які! Koenigsegg Gemera та Jesko Absolut на двох ділять 3300 кінських сил, мають абсолютно шалений вигляд і характеристики.

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Чотиримісний Koenigsegg Gemera оснащений дволітровим трициліндровим мотором з парою турбін, трьома електромоторами, повним приводом і підрулюючими задніми колесами. Бітурбомотор TFG 2.0 з трьома циліндрами, системою змащення із сухим картером і технологією FreeValve не має розподільчих валів – їх роль виконують пневмогідроелектричні актуатори клапанів. Продуктивність бензинового мотора становить 608 кінських сил і 600 ньютон-метрів крутного моменту, решту потужності забезпечують три електромотори, по одному на кожному з задніх коліс і ще один на колінвалі.

Фото: Koenigsegg Gemera / Koenigsegg

Загальна віддача силової установки Gemera становить 1727 к.с. та 3500 Нм крутного моменту. Це дозволяє автомобілю прискорюватись до 100 км/год за 1,9 секунди і розвивати максимальну швидкість у 400 км/год. Електромотори живить 800-вольтна батарея на 16,6 кВт*год, що дозволяє проїжджати на електротязі до 50 км і розганятися без ДВЗ до 300 км/год.

“Сімейний” Koenigsegg Gemera у довжину витягнувся майже на 5 метрів, завширшки майже два метри, а у висоту – всього 1295 міліметрів. Завдяки компактним агрегатам силової установки, на колісну базу припадає три метри, причому спереду і ззаду автомобіля знайшлось місце для двох багажників на 200 літрів поклажі.

Koenigsegg Gemera оснащується карбоновими пустотілими колесами Aircore третього покоління – спереду на 21 дюйм, ззаду – на 22. Кліренс у звичайному положенні дорівнює 117 мм, а за потреби передню частину машини можна підняти ще на 35 міліметрів.

Загальний тираж Koenigsegg Gemera складе 300 примірників. Вартість поки не оголошена для широкого загалу, однак фірма відкрила прийом замовлень з обов’язковим фінансовим депозитом.



Друга новинка, Jesko Absolut – це орієнтована на максимальну швидкість версія Jesko. Оптимізована аеродинаміка дозволила знизити опір повітря до 0,278 Cd. Могутній 5-літровий V8 бітурбо продукує 1280 к.с. потужності на звичайному пальному і 1600 к.с. – на біоетанолі E85.

Фото: Koenigsegg Jesko Absolut / Koenigsegg

Інформація про новинку вкрай обмежена, динамічні характеристики Jesko Absolut поки не розкривають, однак вони повинні бути кращими, ніж у звичайного Jesko, а значить прискорюватись до першої сотні гіперкар повинен приблизно за 2,5 секунди, а максимальна швидкість наближатись до відмітки у 500 км/год.

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