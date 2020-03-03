Це перший за багато років автомобіль британської марки без даху.

На зорі автомобільної епохи була розповсюджена практика продажів автомобільних шасі з мотором без кузову – покупець замовляв його у сторонньої фірми і міг зробити його відповідним своєму естетичному смаку. Bentley Mulliner Bacalar – це кабріолет Continental GT Convertible з дуже особливим кузовом.

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Свого часу лондонська фірма Mulliner займалась будівництвом карет і екіпажів, а пізніше і виготовленням кузовів до автомобілів. Наприкінці свого існування вона опинилась у власності Rolls-Royce, а зараз цей бренд використовується ексклюзивно маркою Bentley. Британський автовиробник випустить 12 примірників Bentley Mulliner Bacalar.

Як і колись, покупець Bacalar матиме право долучитись до процесу створення свого автомобіля. Буквально, будь-яку примху клієнта майстри готові виконати за гроші. Чималі – 1,5 мільйона фунтів базової вартості, плюс додаткові витрати, залежно від персоналізації.

Фото: Bentley Mulliner Bacalar / Bentley

Bentley зазначає, що Mulliner Bacalar – перший двомісний родстер марки з 1930 року. Під капотом ексклюзивного родстера працює стандартний для Continental GT мотор: 6-літровий бензиновий Twin-Turbo W12, під’єднаний до 8-ступінчатого автоматм з подвійним зчепленням і повним приводом. Віддача мотора становить 659 к.с., що на 24 більше, ніж в оригіналі, а крутний момент у 900 номів такий же, як у Continental GT.

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