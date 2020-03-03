Это первый за много лет автомобиль британской марки без крыши.

На заре автомобильной эпохи была распространена практика продаж автомобильных шасси с мотором без кузова – покупатель заказывал его у сторонней фирмы и мог сделать его соответствующим своему эстетическому вкусу. Bentley Mulliner Bacalar – это кабриолет Continental GT Convertible с очень особым кузовом.

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В свое время лондонская фирма Mulliner занималась строительством карет и экипажей, а позже и изготовлением кузовов к автомобилям. В конце своего существования она оказалась в собственности Rolls-Royce, а сейчас этот бренд используется эксклюзивно маркой Bentley. Британский автопроизводитель выпустит 12 экземпляров Bentley Mulliner Bacalar.

Как и прежде, покупатель Bacalar будет иметь право приобщиться к процессу создания своего автомобиля. Буквально, любую прихоть клиента мастера готовы выполнить за деньги. Немалые – 1,5 миллиона фунтов базовой стоимости, плюс дополнительные расходы, в зависимости от персонализации.

Фото: Bentley Mulliner Bacalar / Bentley

Bentley отмечает, что Mulliner Bacalar – первый двухместный родстер марки с 1930 года. Под капотом эксклюзивного родстера работает стандартный для Continental GT двигатель: 6-литровый бензиновый Twin-Turbo W12, подключенный к 8-ступенчатого автоматм с двойным сцеплением и полным приводом. Отдача мотора составляет 659 К. С., что на 24 больше, чем в оригинале, а крутящий момент у 900 номов такой же, как у Continental GT.

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