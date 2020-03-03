Ультраредкосный и экстрадорогой электрокар стоит на 600 евро дороже "обычного" Pininfarina Battista и выйдет ограниченной серией из 5 машин. Все уже раскуплены, а желающих еще целая очередь.

Голубой карбон на кузове, голубые акценты в салоне, автографы Battista, имидж эксклюзивного автомобиля и возможность получить его одним из первых, стоили каждому из пяти покупателей 2,6 миллиона евро.

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Спецверсия гибридного гиперкара создана в честь 90-летнего юбилея культовой дизайн-студии Pininfarina SpA. Новинка оснащена пакетом Furiosa, который для обычного Battista предлагается за доплату. Набор включает оптимизированный передний сплиттер, боковые "лезвия" и задний диффузор, причем в данном случае эти детали имеют эксклюзивное двухцветное исполнение.

Аэродинамический обвес Anniversario создает еще большую прижимную силу, а новые колесные диски (21-дюймовые сзади, вместо 20-дюймовых) весят на 10 кило меньше, чем у "массовой" модели. К слову, Automobili Pininfarina планирует выпустить 150 экземпляров Battista, из которых лишь 5 будут в версии Anniversario.

Pininfarina Battista Anniversario также получил уникальные кресла с отделкой из черной кожей и алькантары, таблички с номером шасси, обозначение спецверсии. Главной гордостью Pininfarina стало покраска Battista Anniversario: у кузова трехцветная окраска, причем краски наносятся вручную, слой за слоем, в течение нескольких недель, а в процессе мастерам приходится трижды полностью разобрать и собрать кузов.

Фото: Pininfarina Battista Anniversario / Automobili Pininfarina

Силовая установка Anniversario – такая же, как у Pininfarina Battista: четыре электромотора с совокупной отдачей в 1900 л.с. и 2300 Нм и тяговая батарея емкостью 120 кВт*ч. Этого достаточно, чтобы автомобиль с легким кузовом ускорялся до первой сотни за неполные 2 секунды и развивал 350 км/ч максимальной скорости. Запас хода на одном заряде – около 500 километров.

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