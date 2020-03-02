Уже завтра итальянцы обещают провести онлайн-презентацию трех моделей GFG Style.

Компания Джорджетто и Фабрицио Джуджаро – GFG Style, готовится представить свою третью модель, после Kangaroo и прошлогоднего концепта под названием 2030.

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Предыдущие концепты GFG Style были достаточно интересными как с технической точки зрения, так и с эстетической. Однако итальянцы обещают показать нечто еще более интересное. Презентация состоится завтра в режиме онлайн.

Фото: концепты GFG Kangaroo та 2030 / GFG Style

Сейчас новоявленный автопроизводитель показал только тизерное изображение трех машин с концептом 2030 на переднем плане. Этот электрокар называют гипер-кроссовером: 540 лошадиных сил мощности, направляются на все четыре массивных 22-дюймовых колеса, позволяя ему ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды и развивать максимальную скорость в 200+ км/ч на любой любой поверхности. Запаса энергии в аккумуляторе хватает на 375 километров пробега.

Презентация новинки от GFG Style была запланирована на Женевском автосалоне, а из-за его отмены, концепты будут представлены в онлайн-формате. Стрим начнется в 2 часа пополудни – в то же время, на которое была запланирована презентация в Женеве.

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