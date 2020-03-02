Вже завтра італійці обіцяють провести онлайн-презентацію трьох моделей GFG Style.

Компанія Джорджетто та Фабріціо Джуджаро – GFG Style, готується представити свою третю модель, після Kangaroo та минулорічного концепта під назвою 2030.

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Попередні концепти GFG Style були досить цікавими як з технічної точки зору, так і з естетичної. Однак італійці обіцяють показати щось ще більш цікаве. Презентація відбудеться завтра в режимі онлайн.

Фото: концепти GFG Kangaroo та 2030 / GFG Style

Наразі новоявлений автовиробник, показав лише тізерне зображення трьох машин із концептом 2030 на передньому плані. Цей електрокар називають гіпер-кросовером: 540 кінських сил потужності, скеровуються на всі чотири масивних 22-дюймових колеса, дозволяючи йому прискорюватись з місця до 100 км/год за 3,5 секунди та розвивати максимальну швидкість у 200+ км/год на будь-якій поверхні. Запасу енергії в акумуляторі вистачає на 375 кілометрів пробігу.

Презентація новинки від GFG Style була запланована на Женевському автосалоні, а через його скасування, концепти будуть представлені в онлайн-форматі. Стрім розпочнеться о 2 годині пополудні – у той же час, на який була запланована презентація в Женеві.

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