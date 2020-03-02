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Електричний кросовер Fisker Ocean вже доступний для попереднього замовлення з депозитом у 250 доларів, а його виробництво розпочнеться у четвертому кварталі 2021 року. Фірма помалу оприлюднює подробиці про автомобіль, цього разу розкрито габарити та нові технічні подробиці.

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Fisker повідомляє, що довжина Ocean складе 4640 мм, ширина 1930 мм, а висота – 1 615 мм. Салон кросовера – п’ятимісний, а багажник дозволяє перевозити до 566 літрів поклажі.

Натуральних матеріалів в обробці салону Ocean застосовувати не планується: тканини для оббивки виготовляють з перероблених рибальських сіток і виловлених в морях пластикових пляшок.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Усі версії Fisker Ocean, крім базової, матимуть двомоторні силові установки. Найпотужніша з них, як було заявлено раніше, зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 секунди і проїжджати без підзарядки 80-кіловатної батареї до 500 км.

Базова вартість електричного кросовера Ocean становить 29 999 доларів у США, ціни для Європи та ринкові плани на Старий Світ виробник обіцяє оголосити пізніше.

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