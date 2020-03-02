Сопернику Tesla Model Y есть чем привлечь покупателей.

Электрический кроссовер Fisker Ocean уже доступен для предварительного заказа с депозитом в 250 долларов, а его производство начнется в четвертом квартале 2021 года. Фирма постепенно обнародует подробности об автомобиле, на этот раз раскрыто габариты и новые технические подробности.

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Fisker сообщает, что длина Ocean составит 4640 мм, ширина 1930 мм, а высота – 1615 мм. Салон кроссовера – пятиместный, а багажник позволяет перевозить до 566 литров поклажи.

Натуральных материалов в отделке салона Ocean применять не планируют: ткани для обивки изготавливают из переработанных рыболовных сетей и выловленных в морях пластиковых бутылок.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Все версии Fisker Ocean, кроме базовой, будут двухмоторными силовыми установками. Самая мощная из них, как было заявлено ранее, сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 секунды и проезжать без подзарядки 80-киловаттной батареи до 500 км.

Базовая стоимость электрического кроссовера Ocean составляет 29 999 долларов в США, цены для Европы и рыночные планы на Старый Свет производитель обещает объявить позже.

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