Презентация новой модели состоится весной, производство запланировано на осень 2020 года.

Компания из Кривого Рога Murmuration Technology начинает проект производства городских электрических грузовиков под брендом CoolOn. Главные принципы, заложенные в новинку – модульность конструкции, инновационность технологий и надежность.

Компания Murmuration Technology – это украинский стартап под руководством Виталия Брызгалова. Она начала работу с 2014 года с производства дронов для армии. В 2016 году специалисты компании переделали списанный турецкий микроавтобус на электробус. Исходя из опыта создания этого транспорта, решили создать собственный коммерческий электротранспорт и выйти на промышленные объемы.

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Впервые две модели разной грузоподъемности (1,5 и 2,5 т) CoolOn покажут весной 2020 года. Они будут иметь батареи емкостью 40 кВт*ч и запас хода в 200 км. Кузов, кабина, электромотор и аккумуляторная батарея – собственного производства. Все агрегаты будут созданы по модульному принципу. То есть батаерю можно будет заказать любого объема, в зависимости от потребностей заказчика. Так же, как кузов и тип привода.

Автомобили под брендом CoolOn предназначены для логистических компаний, курьерских и сервисных служб, корпоративных парков. По стоимости они будут аналогичны бензиновым или дизельным авто такого же класса.

Напомним, что в Украине появился новый бренд спецтехники Budda.