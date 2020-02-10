Компания "Автологистика" открыла направление переоборудования коммерческих автомобилей Renault.

Новые Renault Master и Trafic, а также другие модели коммерческой линейки Renault будут продаваться не только в заводских вариантах, но и в специальных, под конкретного заказчика. Французский бренд уже сертифицировал 4 украинских производителей, переделывающих шасси этих моделей в автомобили спецназначения под конкретных заказчиков. Одним из них стал новый бренд Budda, который создан на мощностях предприятия "Автологистика".

Коммерческое подразделение Renault в мире продал в прошлом году 624 289 единиц транспортных средств (+ 0,7% к 2018 году) с долей рынка 6,04%. Большая часть продаж приходится на Европу (356 тыс. шт). В Украине рынок коммерческих автомобилей растет с 2015 года и в прошлом году достиг 8100. При этом доля Renault составляет 28,3% (2300 шт). Примерно половина из объема всего рынка проходят доработку для заказчика – устанавливается дополнительное оборудование и кузова специального назначения.

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Французская компания Renault сертифицировала 4 украинские компании, которые имеют право переоборудовать новые автомобили этого производителя. Фургоны и шасси Renault переоборудуют под бронированные автомобили, “скорую помощь”, транспорт для людей с ограниченными возможностями, изотермические и обычные фургоны, бортовые варианты и тому подобное. Трансформированные автомобили имеют собственный VIN-код да сертификаты соответствия.

Новосозданный бренд Budda представил на базе фургонов Renault Master, Trafic и Dokker серию переоборудованных автомобилей с использованием качественных комплектующих известных мировых компаний. В частности, на этом предприятии производят бортовые автомобили (также с тентом), промтоварные, изотермические фургоны или рефрижераторы, и эвакуаторы.

При этом используется холодильное оборудование Thermal Master (Корея), изоляционные материалы PolyCar (Турция), пластик MP Group (Польша), гидравлические лифты Dhollandia (Бельгия) и др.

При переоборудовании автомобилей сохраняется гарантия производителя сроком 3 года или 100 тысяч километров, проводится техническая поддержка клиентов. Заказ на переоборудованные автомобили оформляют официальные дилеры марки Renault. Срок выполнения индивидуального заказа не превышает 2 месяца.

Напомним, что бренд Renault возглавил итальянец.