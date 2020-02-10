Компанія ”Автологістика” відкрила напрямок переобладнання комерційних авто Renault.

Нові Renault Master та Trafic, а також інші моделі комерційної лінійки Renault будуть продаватися не лише в стандартних заводських варіантах, але і в спеціальних, під конкретного замовника. Французький бренд вже сертифікував 4 українських виробника, які переробляють шасі цих моделей на автомобілі спецпризначення під конкретних замовників. Одним з них став новий бренд Budda, який створений на потужностях підприємства “Автологістика”.

Комерційний підрозділ Renault у світі продав в минулому році 624 289 одиниць транспортних засобів (+0,7% до 2018 року) з часткою ринка 6,04%. Більша частина продажів припадає на Європу (356 тис. шт). В Україні ринок комерційних авто зростає з 2015 року і минулого року досяг 8,1 тисяч. При цьому частка Renault становить 28,3% (2300 шт). Приблизно половина з обсягу всього ринку проходять доробку для замовника – встановлюється додаткове обладнання та кузови спеціального призначення.

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Французька компанія Renault сертифікувала 4 українські компанії, які мають право переобладнувати нові автомобілі цього виробника. Фургони та шасі Renault переобладнують під броньовані авто, швидкі допомоги, транспорт для людей з обмеженими можливостями, ізотермічні та звичайні фургони, бортові варіанти тощо. Трансформовані автомобілі мають власний VIN-код да сертифікати відповідності.

Новостворений бренд Budda представив на базі фургонів Renault Master, Trafic та Dokker серію переобладнаних авто з використанням якісних комплектуючих відомих світових компаній. Зокрема на цьому підприємству виробляють бортові автомобілі (також з тентом), промтоварні, ізотермічні фургони чи рефрижиратори, та евакуатори.

При цьому використовується холодильне обладнання Thermal Master (Корея), ізоляційні матеріали PolyCar (Туреччина), пластик MP Group (Польща), гідравлічні ліфти Dhollandia (Бельгія) тощо.

При переобладнані автомобілів зберігається гарантія виробника строком 3 роки або 100 тис км, проводиться технічна підтримка клієнтів. Замовлення на переобладнані автомобілі оформляють офіційні дилери марки Renault. Термін виконання індивідуального замовлення не перевищує 2 місяці.

Нагадаємо, що бренд Renault очолив італієць.