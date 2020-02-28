Презентація нової моделі відбудеться навесні, виробництво заплановано на осінь 2020 року.

Компанія з Кривого Рогу Murmuration Technology розпочинає проект виробництва міських електричних вантажівок під брендом CoolOn. Головні принципи, закладені в новинку – модульність конструкції, інноваційність технологій та надійність.

Компанія Murmuration Technology – це український стартап під керівництвом Віталія Бризгалова. Вона розпочала роботу з 2014 року з виробництва дронів для армії. У 2016 році фахівці компанії переробили списаний турецький мікроавтобус на електробус. Виходячи з досвіду створення цього транспорту, вирішили створити власний комерційний електротранспорт та вийти на промислові об’єми.

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Вперше дві моделі різної вантажопідйомності (1,5 та 2,5 т) CoolOn покажуть навесні 2020 року. Вони матимуть батареї ємнісю 40 кВт*год та запас ходу у 200 км. Кузов, кабіна, електромотор та акумуляторна батарея – власного виробництва. Всі агрегати будуть створені за модульним принципом. Тобто батаерю можна буде замовити будь-якого об’єму, в залежностів від потреб замовника. Так само як кузов і тип приводу.

Автомобілі під брендом CoolOn призначені для логістичних компаній, кур’єрських та сервісних служб, корпоративних парків. За вартістю вони будуть аналогічні бензиновим чи дизельним авто такого ж класу.

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