Ультрарідкісний та екстрадорогий електрокар коштує на 600 євро дорожче за "звичайний" Pininfarina Battista і вийде обмеженою серією з 5 машин. Усі вже розкуплені, а бажаючих ще ціла черга.

Блакитний карбон на кузові, блакитні акценти в салоні, автографи Battista, імідж ексклюзивного автомобіля та можливість отримати його одним з перших, коштували кожному з п’яти покупців 2,6 мільйона євро.

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Спецверсія гібридного гіперкара створена на честь 90-річного ювілею культової дизайн-студії Pininfarina SpA. Новинка оснащена пакетом Furiosa, який для звичайного Battista пропонується за доплату. Набір включає оптимізований передній спліттер, бічні “леза” і задній дифузор, причому в даному випадку ці деталі мають ексклюзивне двокольорове виконання.

Аеродинамічний обвіс Anniversario створює ще більшу притискну силу, а нові колісні диски (21-дюймові ззаду, замість 20-дюймових) важать на 10 кіло менше, ніж у “масової” моделі. До слова, Automobili Pininfarina планує випустити 150 примірників Battista, з яких лиш 5 будуть у версії Anniversario.

Pininfarina Battista Anniversario також отримав унікальні крісла з оздобленням чорною шкірою і алькантарою, таблички з номером шасі, позначення спецверсії. А головною гордістю Pininfarina стало фарбування Battista Anniversario: кузов має триколірне забарвлення, причому фарби наносяться вручну, шар за шаром, протягом кількох тижнів, а в процесі майстрам доводиться тричі повністю розібрати і зібрати кузов.

Фото: Pininfarina Battista Anniversario / Automobili Pininfarina

Силова установка Anniversario – така ж, як у Pininfarina Battista: чотири електромотора з сукупною віддачею у 1900 к.с. і 2300 Нм та тягова батарея ємністю 120 кВт*год. Цього достатньо, аби автомобіль з легким кузовом прискорювався до першої сотні за неповні 2 секунди і розвивав 350 км/год максимальної швидкості. Запас ходу на одному заряді – близько 500 кілометрів.

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