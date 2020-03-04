Умная шина самостоятельно восстанавливает свой протектор по мере износа.

Концепция Goodyear ReCharge использует эко-резину из высокотехнологичных соединений возобновляемых материалов, включая одуванчик и синтетический паучий шелк.

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Фактически, ReCharge представляет собой комплекс, встроенный в колесо, для реконструкции протектора шины. Смесь подается из резервуара в центре колеса, через ряд капилляров, на внутреннюю поверхность шины. Таким образом покрышка слой за слоем обновляется изнутри.

Важную роль в концепции Goodyear ReCharge играет "резиновая" смесь. Она предлагает более экологичную альтернативу стандартной композиции материалов для современных шин, которая требует добавление сажи или силика (двуокись кремния) для усиления структурных возможностей нефтяной резины. В смеси ReCharge используется синтетический паучий шелк для усиления природных свойств резины из одуванчика.

Благодаря тому, что шина ReCharge бескамерная, исключен риск проколов. А вместо изменения атмосферного давления в шинах в зависимости от сезона, концепция Goodyear предусматривает возможность подачи различных комбинаций смеси и даже персонализированные "коктейли", специально под водителя. Производитель не углубляется в детали, поэтому не ясно, будет ли происходить обновление шины в режиме реального времени или в моменты простоя машины или сколько времени может понадобиться для застывания нового слоя "резины".

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