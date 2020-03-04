Китайская компания настроена очень серьезно в отношении своих беспилотников и до 2025 года будет запускать на низкую орбиту по 500 спутников ежегодно.

Для реализации этого плана Geely инвестировала 2,27 миллиарда юаней ($ 326 миллионов) в новый завод в Китае, на котором будут разрабатывать и выпускать орбитальные спутники связи.

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Autonews Europe сообщает, что Geely запустила механизм еще в 2018 году, основав дочернюю компанию Geespace. На сегодня в ней работает около 300 специалистов. Первые запуски спутников на орбиту запланированы на конец этого года.

Спутники обеспечат непрерывную и четкую связь между автомобилями, стабильное подключение к Интернету, точную навигацию и улучшения функций систем автономного управления.

Фото: Geely Icon / Geely

Первым автомобилем, снабженным поддержкой спутников, станет электрический кроссовер Icon, который дебютировал в конце прошлого года, а на прошлой неделе появился в продаже. Как сообщалось ранее, за первые сутки фирма получила 30 тысяч заказов на этот электрокар. Geely Icon оснащается 12 ультразвуковыми радарами, микроволновым радаром, пятью HD-камерами и комплексом датчиков и систем, обеспечивающих работу интеллектуального круиз-контроля с функциями автоматического управления.

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