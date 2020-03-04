Китайська компанія налаштована дуже серйозно у відношенні своїх безпілотників і до 2025 року запускатиме на низьку орбіту по 500 супутників щороку.

Для реалізації цього плану Geely інвестувала 2,27 мільярди юанів ($326 мільйонів) у новий завод в Китаї, на якому розроблятимуть та випускатимуть орбітальні супутники зв’язку.

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Autonews Europe повідомляє, що Geely запустила механізм ще у 2018 році, заснувавши дочірню компанію Geespace. На сьогодні у ній працює близько 300 спеціалістів. Перші запуски супутників на орбіту заплановані на кінець нинішнього року.

Супутники забезпечать безперервний і чіткий зв’язок між автомобілями, стабільне підключення до Інтернет, точну навігацію та покращення функцій систем автономного управління.

Фото: Geely Icon / Geely

Першим автомобілем, забезпеченим підтримкою супутників, стане електричний кросовер Icon, котрий дебютував наприкінці минулого року, а минулого тижня з’явився у продажу. Як повідомлялось раніше, за першу добу фірма отримала 30 тисяч замовлень на цей електрокар. Geely Icon оснащується 12 ультразвуковими радарами, мікрохвильовим радаром, п’ятьма HD-камерами та комплексом датчиків і систем, які забезпечують роботу інтелектуального круїз-контроля з функціями автоматичного управління.

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