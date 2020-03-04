Розумна шина самостійно відновлює свій протектор по мірі зносу.

Концепція Goodyear ReCharge використовує еко-гуму з високотехнологічних сполук відновлюваних матеріалів, включаючи кульбабу та синтетичний павучий шовк.

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Фактично, ReCharge представляє собою комплекс, вбудований в колесо, для реконструкції протектору шини. Суміш подається з резервуару в центрі колеса, через ряд капілярів, на внутрішню поверхню шини. Таким чином покришка шар за шаром оновлюється зсередини.



Важливу роль у концепції Goodyear ReCharge відіграє “гумова” суміш. Вона пропонує більш екологічну альтернативу стандартній композиції матеріалів для сучасних шин, яка вимагає додавання сажі або сіліки (діоксид кремнію) для посилення структурних можливостей нафтової гуми. В суміші ReCharge використовується синтетичний павуковий шовк для посилення природних властивостей гуми з кульбаби.



Завдяки тому, що шина ReCharge безкамерна, виключений ризик проколів. А замість зміни атмосферного тиску в шинах, залежно від сезону, концепція Goodyear передбачає можливість подачі різних комбінацій суміші і навіть персоналізовані “коктейлі”, спеціально під водія. Виробник не заглиблюється в деталі, тож не ясно, чи відбуватиметься оновлення шини в режимі реального часу, чи в моменти простою машини або скільки часу може знадобитись для застигання нового шару “гуми”.

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