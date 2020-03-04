Яким його бачать в GM сьогодні.

2039 рік – не таке вже й віддалене майбутнє. Музичний супровід ролика стверджує, що “майбутнє виглядає добре”, а відеоряд пояснює, як саме General Motors планує зробити його таким.

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У 1939 році концерн GM представив на всесвітній виставці у Нью-Йорку концепцію світу через 20 років, названу Futurama. Інсталяція, створена Норманом Геддесом, передбачала появу рухомих автомагістралей та мережі швидкісних транспортних коридорів.

Futurama 2.0 розповідає, що “у 1939 році GM показала стривоженому світу бачення яскравого світлого майбутнього. Тепер світу потрібно нове бачення”. Суть концепції зводиться до трьох нулів: “нуль аварій, нуль шкідливих викидів та нуль заторів” – це Vision Zero.



Досягти “трьох нулів” General Motors планує за допомогою своїх нинішніх проектів: автономних шаттлів Cruise Origin, систем автоматичного управління, систем запобігання аварій та контролю здоров’я водія. Їх можна побачити в дії на кількох концептах GM під марками Chevrolet, Cadillac та Buick. А в кінці відео General Motors нагадує, що навіть найменш еко-дружній бренд Hummer незабаром стане абсолютно чистим.

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